Utbildningsanställning psykiatrisjuksköterska barn- och ungdomspsykiatri
Region Kalmar län fortsätter satsa på att ytterligare höja kompetensen inom den specialiserade hälso- och sjukvården.
Som sjuksköterska inom Region Kalmar län har du möjlighet att vidareutbilda dig genom en så kallad utbildningsanställning.
Vi på barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder just nu utbildningsanställning som innebär att du som sjuksköterska läser en specialistutbildning till psykiatrisjuksköterska. Under utbildningsperioden anställs du av den klinik där du kommer att arbeta när specialistutbildningen är klar.
Läs mer om utbildningsanställningar här: Utbildningsanställning | Region Kalmar Län
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper och utvecklas i din professionella roll. Det är meriterande om du har några års erfarenhet av arbete som sjuksköterska.
Som person är du inkännande, trygg och lyhörd - du har förmågan att möta barn och unga i svåra situationer med empati, gott bemötande och professionalism. För att lyckas i uppdraget är du en engagerad person som ser värdet i att bygga och behålla goda relationer med patienter och kollegor.
Vi är övertygade om att du, precis som vi, värdesätter att bidra aktivt till arbetsglädje och hjälpsamhet mellan kollegor.
En utbildningsanställning kan ske först när du har blivit antagen till utbildningen.
Din framtida arbetsplats
Den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län bedriver öppenvårdsverksamhet i Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Det finns också en akutavdelning och en ätstörningsenhet med mottagningar i Kalmar och Västervik som tillhör kliniken.
Vill du få en inblick i hur det är att arbeta hos oss och varför våra medarbetare trivs i psykiatrin? Läs mer här: Arbeta inom psykiatrin | Region Kalmar Län
Vi ingår i psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län. Inom förvaltningen arbetar totalt 600 medarbetare med specialistpsykiatrisk vård för vuxna, barn- och ungdomar, rättspsykiatrisk vård samt rehabiliteringsvård. Vi arbetar utifrån visionen: En specialistpsykiatri i framkant.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.
Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
