Utbildningsanställning HT 2026, specialistsjuksköterska intensivvård 60 hp
2026-03-04
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-03-04Beskrivning
Sjukhusen i väster har möjlighet att erbjuda utbildningsanställning inom intensivvård.
Detta är ett led i satsningen för att öka andelen specialistsjuksköterskor och säkra kompetensen inom denna specialitet.
Utbildningsanställning Intensivvård är riktad till Intensivvårdsavdelningen vid Kungälvs sjukhus.
Utbildningsanställning - helfart
Utbildningsanställning innebär att du studerar på helfart under ett år med bibehållen lön.
För att söka en utbildningsanställning ska du vara legitimerad sjuksköterska.
Så här gör du som vill söka en utbildningsanställning:
Villkor och instruktion för ansökan
- Ansökan till specialistutbildning som startar HT 2026 gäller i första hand högskolor/universitet inom Västra Götalandsregionen och sökes på https://www.antagning.se/se/search?period=24&freeText=
till och med 16 mars.
OBS! Ansökningstiden kan variera mellan olika lärosäten, det är ditt ansvar att ansöka under aktuell period.
- Ansökan om utbildningsanställning för Sjukhusen i väster gör du via rekryteringssystemet Varbi och senast den 16 mars. På sidan " Personligt brev" ska du redogöra för varför du sökt det aktuella specialistsjuksköterskeprogrammet och andra uppgifter som du anser vara värdefulla för beslutet om du ska beviljas en utbildningsanställning. På sidan "CV (anställning, utbildning m.m.)" fyller du i uppgifter om tidigare utbildningar och anställningar som sjuksköterska.
- Arbetar du inom Sjukhusen i väster så informera din chef om att du sökt utbildning och utbildningsanställning.
- I slutet av april 2026 skickas antagningsbeskedet ut från antagning.se. Komplettera din ansökan med att maila antagningsbeskedet till mailto:ulrika.t.lindberg@vgregion.se
snarast. Antagningsbesked måste bifogas oss för att ansökan ska vara giltig.
- Besked om utbildningsanställning förmedlas löpande av rekryterande chef. Chef och medarbetare går tillsammans igenom överenskommelse och riktlinje för utbildningsanställning.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska.
Har du frågor?
Vänligen kontakta enhetschefer på Intensivvårdsavdelningen, Ulrika Lindberg, 0303-982 44, mailto:ulrika.t.lindberg@vgregion.se
eller Malin Andersson, 0303-986 52, mailto:malin.linda.andersson@vgregion.se
.
Välkommen med din ansökan!
