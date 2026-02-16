Utbildningsanställning för studier till psykiatrisjuksköterska, HT 2026
2026-02-16
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
Läs en specialistutbildning och studera med lön!
Region Halland söker dig som idag arbetar som sjuksköterska och vill utvecklas genom att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom psykiatri.
Hos Psykiatrin Halland jobbar närmare 950 personer och tillsammans strävar vi efter att ge bästa möjliga vård till personer med svår psykisk sjukdom. Vi bedriver specialistpsykiatrisk vård vilket innebär att vi utreder, diagnostiserar, behandlar, vårdar och rehabiliterar patienter.
I vårt uppdrag ingår akut och planerad vård, rättspsykiatrisk vård och psykiatrisk tvångsvård. Vi bedriver också primärvård för barn och unga med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa.
Psykiatrin är organiserad i tre verksamhetsområden:
Vuxenpsykiatrisk heldygnsvård som utgår från sjukhuset i Halmstad och Varberg samt rättspsykiatrisk vård i Varberg.
Vuxenpsykiatriska mottagningar i samtliga kommuner.
Åldersövergripande ätstörningsmottagningar i Halmstad och Varberg
Barn- och ungdompsykiatrisk vård (Bup) med mottagningar i samtliga kommuner och en heldygnsvårdsavdelning i Halmstad. Här ingår också primärvård med mottagningarna Ungas psykiska hälsa i Kungsbacka, Varberg och Halmstad samt En väg in - kontaktcenter för barn och ungas psykiska hälsa Halland.
Utbildningsanställning
Vi erbjuder dig en utbildningsanställning vilket innebär att du studerar till psykiatrisjuksköterska med bibehållen grundlön och får en anställning på namngiven arbetsplats där du sedan arbetar som färdig psykiatrisjuksköterska efter avslutad utbildning.
En utbildningsanställning inom psykiatrin beviljas för studietakt på halvfart. Som studieform innefattas även distansutbildning.Publiceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
För att söka utbildningsanställning krävs att du är legitimerad sjuksköterska med minst två års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska inom svensk hälso- och sjukvård. Dessutom krävs att du blir antagen till utbildningen på ett lärosäte.
Du ska kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ, ha lätt för att samarbeta och god förmåga att arbeta i team. Dessutom ska ditt bemötande av patienter och kollegor vara professionellt.
För mer information om utbildningsanställningar kontakta HR-avdelningen, se kontaktuppgifter nedan.
Du som är intresserad måste själv söka till specialistutbildning med berörd inriktning till aktuellt universitet/högskola. Du anmäler dig/söker utbildningen på www.antagning.se
OBSERVERA att de flesta lärosäten har anmälningsperiod 16 februari - 16 mars vad gäller specialistsjuksköterskeprogrammen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig Övrig informationhttps://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/psykiatrin
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1179". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Psykiatrin Halland Kontakt
Anna Uhrberg, HR-partner Öppenvård 070-2868777 Jobbnummer
9743302