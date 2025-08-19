Utbildningsanställning för studier till operationssjuksköterska, VT 2026
2025-08-19
Läs en specialistutbildning och studera med lön!
Region Halland söker dig som idag arbetar som sjuksköterska och vill utvecklas genom att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom operation.
Som operationssjuksköterska ansvarar du för den perioperativa omvårdnaden, omvårdnaden om patienten före, under och efter operationen i en högteknologisk miljö. Du är ett viktigt stöd för både patienten och dina kollegor i operationssalen. Du har ett ansvar för steriliteten, instrumenteringen och du assisterar kirurgen under operationen vilket kräver att du har kunskap om operationens gång.
Arbetet som operationssjuksköterska är ett både teoretiskt och praktiskt yrke som är väldigt stimulerande och omväxlande. Du jobbar i team med bland annat narkossköterskor, undersköterskor och kirurger men du behöver samtidigt kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt.
Utbildningsanställning
Vi erbjuder dig en utbildningsanställning vilket innebär att du studerar till operationssjuksköterska med lön och får en anställning på namngiven arbetsplats på Hallands sjukhus Halmstad eller Varberg där du sedan arbetar som färdig operationssjuksköterska efter avslutad utbildning.
En utbildningsanställning kan beviljas för studietakt på hel- eller halvfart. Som studieform innefattas även distansutbildning.Publiceringsdatum2025-08-19Kvalifikationer
För att söka utbildningsanställning krävs att du är legitimerad sjuksköterska. Dessutom krävs att du blir antagen till utbildningen på ett lärosäte.
Du ska kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ, ha lätt för att samarbeta och god förmåga att arbeta i team. Dessutom ska ditt bemötande av patienter och kollegor vara professionellt.
För mer information om utbildningsanställningar kontakta HR-avdelningen, se kontaktuppgifter nedan.
Du som är intresserad måste själv söka till specialistutbildning med berörd inriktning till aktuellt universitet/högskola. Du anmäler dig/söker utbildningen på www.antagning.se
OBSERVERA att de flesta lärosäten har anmälningsperiod 15 augusti - 15 september vad gäller specialistsjuksköterskeprogrammen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
vi kan erbjuda dig som anställd.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
