Utbildningsanställning för studier till intensivvårdssjuksköterska, HT 2026
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Varberg Visa alla sjuksköterskejobb i Varberg
2026-02-16
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Läs en specialistutbildning och studera med studielön!
Region Halland söker dig som idag arbetar som sjuksköterska och vill utvecklas genom att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom intensivvård.
IVA är en av Hallands sjukhus mest kvalificerade avdelningar för övervakning, diagnostik och behandling av patienter i alla åldrar med svåra och ofta livshotande sjukdomstillstånd. Våra patienter kräver noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. IVA-miljön präglas av tekniska hjälpmedel i form av medicinsk apparatur och avancerad övervakningsutrustning.
Vi är en allmän-intensivvårdsavdelning som vårdar nästan alla patientkategorier: bland annat medicin, kirurgi, infektion, barn, trauma och patienter som genomgått större kirurgi. Till IVA kommer patienterna från akuten, olika vårdavdelningar, operation eller andra intensivvårdsavdelningar.
Till UVE/Postop kommer patienter för övervakning efter akuta eller elektiva operationer och andra genomgångna undersökningar innan de går vidare till vårdavdelningar eller går hem ifrån UVE/Postop.
Patientomhändertagande hos oss på IVA och UVE/Postop kännetecknas av hög yrkesskicklighet, högkvalitativ omvårdnad, ett personligt, respektfullt och empatiskt bemötande. Arbetsmiljön är av yttersta vikt och vi bidrar alla till att skapa de bästa förutsättningarna.
Vi har särskilda avtal kopplade till veckoarbetstid.
Dina arbetsuppgifter som intensivvårdssjuksköterska blir att ta emot och vårda intensivvårdspatienter. En viktig uppgift är också att stödja anhöriga i den speciella situation de befinner sig när deras närstående vårdas hos oss.
Utbildningsanställning
Vi erbjuder dig en utbildningsanställning vilket innebär att du studerar till intensivvårdssjuksköterska med studielön och får en anställning på IVA Varberg där du sedan arbetar som färdig intensivvårdssjuksköterska efter avslutad utbildning.
En utbildningsanställning kan beviljas för studietakt på hel- eller halvfart. Som studieform innefattas även distansutbildning.Publiceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
För att söka utbildningsanställning krävs att du är legitimerad sjuksköterska med minst två års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska inom svensk hälso- och sjukvård. Dessutom krävs att du blir antagen till utbildningen på ett lärosäte.
Du ska kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ, ha lätt för att samarbeta och god förmåga att arbeta i team. Dessutom ska ditt bemötande av patienter och kollegor vara professionellt.
För mer information om utbildningsanställningar kontakta HR-avdelningen, se kontaktuppgifter nedan.
Du som är intresserad måste själv söka till specialistutbildning med berörd inriktning till aktuellt universitet/högskola. Du anmäler dig/söker utbildningen på www.antagning.se
OBSERVERA att de flesta lärosäten har anmälningsperiod 16 februari - 16 mars vad gäller specialistsjuksköterskeprogrammen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/10". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands sjukhus Varberg Kontakt
Paula Örngård, avdelningschef IVA Varberg 0340-481472 Jobbnummer
9743301