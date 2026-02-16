Utbildningsanställning för studier till distriktssköterska, start HT 2026
Lugnetkliniken Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Varberg Visa alla sjuksköterskejobb i Varberg
2026-02-16
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lugnetkliniken Sverige AB i Varberg
Studera till distriktssköterska med lön - hos oss på Lugnetkliniken i Varberg
Är du legitimerad sjuksköterska och redo för nästa steg i din yrkesutveckling? Nu finns möjlighet att vidareutbilda dig till distriktssköterska genom en utbildningsanställning hos oss på Lugnetkliniken Vårdcentral i Varberg.
Vi erbjuder dig en trygg och utvecklande väg mot specialistkompetens - där du kombinerar studier med anställning och lön.
Som distriktssköterska väljer du ett omväxlande och självständigt arbete. Du samarbetar nära med andra professioner och arbetar med hälsofrämjande insatser och säkerställer att patienter hamnar på rätt vårdnivå. Du arbetar med kvalificerat beslutsfattande och rådgivning, med möjligheter till arbete med egen mottagning inom olika områden. Som distriktssköterska har du möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och att vidareutvecklas i din roll.
Utbildningsanställning
Vi erbjuder dig en utbildningsanställning vilket innebär att du studerar till distriktssköterska med lön och får en anställning på Lugnetkliniken vårdcentral som du sedan arbetar som färdig distriktssköterska efter avslutad utbildning.
En utbildningsanställning kan beviljas för studietakt på hel- eller halvfart. Som studieform innefattas även distansutbildning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: kontakt@lugnetkliniken.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lugnetkliniken Sverige AB
(org.nr 559154-5271)
Lindbergsvägen 2 C (visa karta
)
432 32 VARBERG Jobbnummer
9746174