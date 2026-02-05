Utbildningsanställning för sjuksköterska med inriktning vård av äldre
Region Blekinge / Sjuksköterskejobb / Karlskrona Visa alla sjuksköterskejobb i Karlskrona
2026-02-05
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-05Om företaget
Idag lever vi allt längre och behoven av vård är ofta mer komplexa än tidigare för den åldrande befolkningen.
Multisjuklighet är allt vanligare hos äldre och detta ställer krav på fördjupad kunskap inom geriatrik och om äldres specifika omvårdnadsbehov.
Geriatrik innebär läran om åldrandets sjukdomar. Ju äldre du blir desto högre blir risken att drabbas av sjukdomar och kroppens egen förmåga att klara denna påfrestning minskar samtidigt som man ofta även har ett stort behov av omsorg. För att möta behovet hos akut sjuka sköra äldre vet vi att vi måste arbeta helt prestigelöst i multiprofessionella team där patienten ingår som en självklar medlem. Vi vet också att vi behöver samverka gränsöverskridande med andra aktörer då vi vårdar samma patienter. Därför ingår Geriatrikavdelning 36 sedan hösten 2021 i Mobil Närvård som just fokuserar på att förbättra och hitta nya samverkansformer med kommun och primärvård.
Om jobbet
Region Blekinge satsar på utbildningsanställningar med akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor med syftet att ytterligare höja kompetensen inom prioriterade områden för ett bättre omhändertagande av våra patienter.
Du anställs i en tillsvidareanställning på heltid som sjuksköterska. Utbildningsanställningen är på ett år vid helfartsstudier och du har en månadslön som sjuksköterska under studietiden. Du har rätt till avtalsenlig semester och lön i enlighet med gällande kollektivavtal.
Efter genomförd utbildning placeras du på anställning som äldre sjuksköterska på avd. 36 i Karlskrona.
Vi erbjuder ett stimulerande och lärorikt arbete som bygger på vår värdegrund - engagemang, kvalitet och samarbete.
Anställning som specialistsjuksköterska sker efter avslutad och godkänd utbildning, gäller from det datum då lärosätet utfärdat examensbeviset.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som söker och blir antagen till specialistsjuksköterskeprogram med inriktning vård av äldre med start höstterminen 2026. Sjuksköterskor som antas till utbildningen i närområdet prioriteras till de här anställningarna.
Du har en drivkraft att arbeta med utveckling och förbättringar och ser det som en utmaning att göra din specialistutbildning i nära koppling till den verksamhet du kommer att arbeta i. Som person har du förmågan att se helheten, vill arbeta tvärprofessionellt och har god samarbetsförmåga. Det är meriterande om du har några års klinisk erfarenhet som sjuksköterska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Tillsvidareanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/97". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Hälso- och sjukvården Region Blekinge Kontakt
Malin Ernberg 0455-735631 Jobbnummer
9726166