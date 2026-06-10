Utbildningsadministratör vid Södertörns Högskola, tillsvidare på heltid
Södertörns högskola / Administratörsjobb / Huddinge Visa alla administratörsjobb i Huddinge
2026-06-10
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Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Här studerar 13 500 studenter på cirka 80 program och över 300 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, polisvetenskap, teknik och naturvetenskap. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.
Arbetsplatsbeskrivning
Detta uppdrag är för närvarande placerat på Institutionen för kultur och lärande. Institutionen för kultur och lärande består av ämnena estetik, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, praktisk kunskap, retorik och svenska. Centrum för praktisk kunskap, Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och Studieverkstan tillhör också institutionen. Inom institutionen är vi idag runt 200 anställda.
Du kommer ingå institutionens administrativa grupp där tretton personer arbetar idag. Gruppen består av sju utbildningsadministratörer, två HR-generalister, en administratör, två handläggare samt administrativ chef.
Rollen
Som utbildningsadministratör kommer du att arbeta med administration kopplat till kurser och program inom något/några av ämnena på institutionen. Arbetet utförs till stora delar självständigt och bitvis i nära samarbete med andra så som utbildningsadministratörer och lärare på institutionen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet är omväxlande och består i huvudsak av arbete utifrån högskolans årscykel i form av:
Kommunikation med studenter, huvudsakligen via e-post, telefon och Studiewebben
Löpande kursarbete såsom administration av Studiewebben, arbete i studiedokumentationssystemet Ladok och tentamenshantering
Enskilda studentärenden såsom vissa antagnings- och behörighetsfrågor samt ansökningar om tillgodoräknande och dispens
Lokalbokning och schemaläggning av undervisning i TimeEdit
Administration av kursplaner och litteraturlistor
Sekreteraruppgifter till olika beslutande och beredande organ
Arkivering
Andra för institutionens gemensamma administrativa arbetsuppgifter
Du håller dig uppdaterad kring och säkerställer impletering av regler och riklinjer i det utbildningsadministrativa arbetet samt initierar och kvalitetssäkrar gemensamma rutiner.Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
För att trivas i rollen är det viktigt att du är van vid att arbeta strukturerat utifrån etablerade processer och inom givna tidsramar. Du tar eget ansvar och driver dina arbetsuppgifter framåt. Samtidigt är du förändringsbenägen och ser digitalisering som en självklar väg till ökad effektivitet. Du uppskattar en kombination av självständigt arbete och samarbete, och har ett intresse för att verka i en akademisk miljö.
Krav för anställning
3-årig gymnasieexamen eller motsvarande
goda datakunskaper - van användare av Officepaketet (huvudsakligen outlook, word och excel.
digital mognad - förstå och utnyttja digitala möjligheter för att skapa värde på arbetet
minst 2 års erfarenhet av administrativt arbete som huvudsaklig arbetsuppgift - de senaste tre åren
systemvana - mycket van att hantera administration i flera olika system samtidigt
van att arbeta med många olika sorters arbetsuppgifter parallellt
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i svenska
god förmåga att att trycka dig i tal och skrift på engelska
Som person har du förmåga att hantera frågor på detaljnivå och samtidigt förhålla dig till det större perspektivet. Du har mycket god förmåga att samarbeta med andra människor och kommunicerar på ett tydligt och lyhört sätt. Du är energisk och bidrar med positiv energi och engagemang till en inkluderande atmosfär där andra känner sig bekväma och uppskattade. Du är serviceinriktad och är mån om att vara en del av lösningen. Du kan hantera tidspress och vid tillfälliga arbetstoppar har du förmåga att prioritera.
Följande kan vara meriterande
erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig utbildningssektor, minst ett år
erfarenhet av att utveckla administrativa rutiner
Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl. Stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna.
I övrigt arbetar Södertörns högskola med att utveckla digitala arbetssätt och som anställd förväntas du bidra i denna utveckling.
Arbetsprover kan förekomma
Anställningen
Anställningen är tillsvidare med en omfattning om 100%.
Tillträde 15e september eller enligt överenskommelse.
Möjlighet till överenskommelse om att arbeta delvis på distans kan finnas.
Vi tillämpar provanställning.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-06-23Kontakt
Elisabet Möller, administrativ chef, elisabet.moller@sh.se
Martina Sundström, HR-generalist martina.sundstrom@sh.se
En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.Välkommen med din ansökan!Fackliga kontaktpersoner:SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: mattias.kollberg@seko.se
och Robert Lindberg robert.g.lindberg@seko.se
Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.https://medarbetarwebben.sh.se/appresource/4.78ac1b93173d009ef4dcd7ac/12.2d6ef3417c5b1ad7c7ea6/download?documentId=01UQV6L7WNT7RQHUJQVRBJEI2INDALQM7V&documentLibrary=b!Sd1kcrT5VEWkwO4W9o1_Vwa-wTMWsXxGqWL6EvVaM-LnDh2VerJsSJdpWkxSb5Sv&name=Gemensamt%20förhållningssätt%20för%20medarbetare%20och%20chefer%20vid%20Södertörns%20högskola.pdf Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertörns Högskola
(org.nr 202100-4896), https://www.sh.se/
141 89 HUDDINGE Arbetsplats
Södertörns Högskola Jobbnummer
9956574