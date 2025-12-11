Utbildningsadministratör vid institutionen för miljö-och geovetenskap
2025-12-11
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Forskning och utbildning vid Miljö- och geovetenskapliga institutionen (MGeo) behandlar grundläggande och tillämpade frågor om jordens tidigare, nuvarande och framtida klimat och miljö, inklusive människors interaktion med naturen och konsekvenser för människors välbefinnande. MGeo utvecklar och tillämpar banbrytande metoder, modeller och tekniker inom miljövetenskap, kvartär- och berggrundsgeologi, paleontologi, naturgeografi, biodiversitet och ekosystemvetenskap, fjärranalys, geografisk informationsvetenskap (GIS) och beräkningsvetenskap inom miljö- och hälsa för att studera processer som sträcker sig från det mikroskopiska till det planetära, över alla tidsskalor.
Anställningen som utbildningsadministratör är placerad vid institutionskansliet och du kommer rapportera till administrativ chef.
Du kommer ingå i en grupp med utbildningsadministratörer, studievägledare och studierektorer. Utöver detta kommer du jobba nära institutionens lärare.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Miljö- och geovetenskapliga institutionen är delvis en hybrid arbetsplats där det finns möjlighet att arbeta på distans en viss tid av arbetstiden. Med tanke på arbetsuppgifternas utformning är det för denna anställning förutsättning att arbetet primärt utförs på plats.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som utbildningsadministratör vid Miljö och geovetenskapliga institutionen kommer du arbeta i ett team med lärare och administratörer (studierektor, studievägledare och kansli). I arbetet ingår utveckling av våra studieadministrativa processer.
Arbetsuppgifterna innefattar bla:
- Information och service till svenska och utländska studenter, doktorander och lärare.
- LADOK-administration (t.ex. registrering av studenter, betygsrapportering, intyg, arkivering).
- Administration av kursstart, kallelser till kurser och antagningsärenden.
- Tentamensadministration (skrivvakter och salsbokningar).
- Administration och diarieföring av tillgodoräknanden, kursutvärderingar m.m.
- I samarbete med studierektor, studievägledare och kursansvariga lärare genomföra övergripande studieadministration i samarbete med andra delar av Lunds universitet.
- Schemaläggning och salsbokningar i TimeEdit till kurser och personal.
- Daglig telefon- och expeditionsservice.
- Administration av institutionens fordon och hyrfordon.
- Uppdatera och underhålla information på webbsidor samt utskick av informationsmaterial till studenter och doktorander.Publiceringsdatum2025-12-11Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Minst 3-årigt gymnasium,
- arbetslivserfarenhet av utbildningsadministration och studentservice
- arbetslivserfarenhet av studieadministrativa system
- god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, på svenska såväl som engelska,
- god färdighet i Microsoft Officepaket.
Meriterande för anställningen är:
- Eftergymnasial utbildning,
- Arbetslivserfarenhet av utbildningsadministration för forskarstuderande
- Erfarenhet av studieadministrativa system inom universitet och högskola, särskilt LADOK, Nya webben, TimeEdit och Canvas,
Då arbetet är mycket utåtriktat och innefattar betydande inslag av kontakter med och service till studenter, lärare, forskare, och doktorander är dina personliga egenskaper betydelsefulla. Vi kommer att lägga stor vikt vid att du tycker om och är duktig på att bemöta människor, att du har god samarbetsförmåga, att du är noggrann och strukturerad.
Övrigt
Anställningen är tillsvidareanställning på heltid med start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Första intervjuer är planerade att hållas 19-23 januari 2026.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla
- personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter.
- CV,
- examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 360 forskarstuderande och 700 anställda.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
