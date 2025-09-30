Utbildningsadministratör på heltid till en spännande arbetsplats
2025-09-30
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Utbildningsadministratör på heltid till en spännande arbetsplats vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har, med sina cirka 8 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudområden - ekonomi och juridik - en unik bredd. Unik är också skolans nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan är en av drygt 100 handelshögskolor som har de tre främsta internationella ackrediteringarna för
handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. För mer information se Handelshögskolans hemsida;https://www.gu.se/handelshogskolan.
Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan bedriver omfattande utbildning och forskning och är den största institutionen på Handelshögskolan. Utbildningen ges både som program och som fristående kurser. En stor andel av undervisningen och kommunikationen med studenter och lärare sker på engelska.
Vi söker nu en utbildningsadministratör som vill vara en del av vår grupp som arbetar med ekonomie kandidatprogrammet och med vår utbildning i företagsekonomi, framför allt på grundnivå. Gruppen består av ett tiotal administratörer, handläggare, samordnare, studievägledare och programansvariga som i nära samarbete arbetar för att med god service och hög kvalitet bidra till goda förutsättningar för lärarnas undervisning och våra studenters lärande.
Arbetsuppgifter
Arbetet innebär administration av kurser från planering till uppföljning. I detta ingår bland annat lokalbokning, schemaläggning, tentamensadministration, resultatrapportering, kursvärdering, digital arkivering och arbete med universitets lärplattform. Andra administrativa arbetsuppgifter kan förekomma.
Arbetet följer tydliga processer och regelverk. Verksamheten är mycket cyklisk och emellanåt har vi intensiva perioder där tempot blir högt. Många av arbetsuppgifterna är rutinbaserade och kräver stor noggrannhet, som till exempel att registrera uppgifter i administrativa system. Du arbetar i många olika IT-baserade system. Andra arbetsuppgifter är mer varierade, framför allt relaterat till medverkan i planeringen av kommande kurser och att i möten med lärare och studenter följa upp och dokumentera deras erfarenheter av kursers genomförande.
Du samarbetar med alla i vår grupp där vi drivs av att hitta bättre sätt att leverera i syfte att höja kvaliteten i verksamhetsstödet. Du har också ett nära samarbete med kursansvariga lärare från Handelshögskolans olika institutioner och daglig kontakt med studenter, framför allt via lärplattform och e-post. Mycket av kommunikationen med lärare och studenter är på engelska.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst en gymnasieexamen och relevant, gärna omfattande, yrkeserfarenhet kopplad till administration. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningen kräver att du genom gedigen erfarenhet har utvecklat en god förmåga att självständigt planera och utföra arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Du kan uttrycka dig på både svenska och engelska och behärskar att kommunicera både muntligt och skriftligt på ett tydligt och korrekt sätt på båda språken. Du har stor vana vid att arbeta administrativt i IT-baserade system samt behärskar Office-programmen Excel och Word.
Du är en person som trivs med att arbetsdagen normalt sett består av förutsägbara och konkreta arbetsuppgifter men du klarar av att prioritera och tänka om när det visar sig nödvändigt. Du förmår att se hur resultatet av ditt arbete bidrar till helheten och vill delta i vår strävan att utveckla verksamheten till att ge bra service inom verksamhetsstödet. Du är ansvarstagande, tålmodig och har lätt för att samarbeta och möta människor från olika bakgrunder.
Erfarenhet av utbildningsadministration inom universitet/högskola är starkt meriterande men störst vikt läggs vid din lämplighet för tjänsten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet som kommer till uttryck i god förmåga att planera det egna arbetet, god samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga.
Anställning
Anställningen är tillsvidare omfattning heltid med placering tills vidare vid Företagsekonomiska institutionen. Provanställning tillämpas vanligtvis.
Tillträde enligt överenskommelse.
SE HELA ANNONSEN OCH SÖK TJÄNSTEN VIA LÄNKEN NEDAN: https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=38407
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
