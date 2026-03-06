Utbildare produktionstekniker - inriktning elektronik
2026-03-06
Publiceringsdatum2026-03-06
Vill du vara med och forma framtidens elektronikkompetens?
Yrkeshögskolan i Karlstad söker utbildare till yrkeshögskoleutbildningen Produktionstekniker - inriktning elektronik.
Hos oss på Karlstads teknikcenter skapar vi utbildningar som gör skillnad - i nära samarbete med arbetslivet ser vi till att rätt kompetens finns på rätt plats i rätt tid. Vi är en dynamisk verksamhet med yrkeshögskoleutbildningar, gymnasieingenjörsutbildning, yrkesvux och uppdragsutbildningar. Här får du möjlighet att påverka och utveckla utbildningar som stärker både individ och samhälle.
Yrkeshögskolan är eftergymnasial och kombinerar teori med praktik i nära samarbete med arbetslivet. Arbetsgivarna är aktiva i både planering och genomförande, vilket gör utbildningen aktuell och relevant.
Vi söker nu en engagerad utbildare med utveckling, innovation och människors lärande står i fokus.Dina arbetsuppgifter
Som utbildare/lärare hos oss blir du en viktig del i att ge studerande praktiska och teoretiska kunskaper inom elektronik och produktion. Du kommer att planera och genomföra föreläsningar/lektioner samt ansvara för laborationer och praktiska övningar.
Du kommer att undervisa i hela eller delar av kurser som Automation och robotteknik, CAD-teknik, Dator- och kommunikationsteknik, Mät- och felsökning på analoga och digitala system, Mikroprocessorteknik, Analogteknik och Digitalteknik.
Övriga kurser som kan vara aktuella att vara delaktig i är, Beredning och produktionsteknik, Kretskortmontering olika metoder, Ellära-elektronik, Kvalitet i produktion, Lödning, och Organisation-kvalitet-miljö.
Utöver undervisning kommer du att ta fram både teoretiskt och praktiskt undervisningsmaterial och vara delaktig i arbetet med att anskaffa och följa upp LIA-platser. Du stöttar även de studerande under deras examensarbeten och samarbetar aktivt med arbetslivet, vilket är en viktig del av utbildningens kvalitet. Dessutom kommer du att hålla i uppdragsutbildningar inom området. Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant arbetslivserfarenhet inom elektronikbranschen samt en utbildning inom elektronik eller annat närliggande område på minst gymnasial nivå. Du har ett intresse för att dela med dig av dina kunskaper och en förmåga att skapa struktur, tydlighet och engagemang i undervisningen. Det är viktigt att du har lätt för att samarbeta och bygga goda relationer med studerande, kollegor och samarbetspartners. Ett pedagogiskt intresse är betydelsefullt, och tidigare undervisningserfarenhet är meriterande men inget krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, särskilt din förmåga att vara flexibel, lösningsorienterad och positiv.
Vi erbjuder
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för cirka 7 000 elevers utbildning inom gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå, yrkeshögskola och svenska för invandrare. Våra skolor står för kunskap, erfarenhet, trygghet, kvalitet och glädje! Våra cirka 650 medarbetare skapar utbildning för alla.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
Månadslön
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Karlstads Teknikcenter Kontakt
