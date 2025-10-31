Utbildare med erfarenhet av försäljning? Viasales söker dig!
Viasales AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viasales AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du en erfaren säljare med passion för att utbilda och inspirera andra?
Vi på VIASALES söker nu en driven och pedagogisk Utbildare inom Försäljning som vill hjälpa oss att lyfta våra team till nya höjder. Har du en bakgrund inom försäljning och brinner för att dela med dig av dina kunskaper? Då är det dig vi letar efter!
Om rollen
Som utbildare hos oss får du möjligheten att utveckla våra säljares färdigheter och säkerställa att de når sina fulla potential. Du ansvarar för att:
Planera och genomföra utbildningar inom försäljning, både teoretiskt och praktiskt.
Coacha och motivera våra säljare för att de ska nå sina mål.
Utvärdera och förbättra våra utbildningsprogram för att möta företagets och marknadens krav.
Introducera nya medarbetare och ge dem en kickstart i deras säljkärriär.
Vi söker dig som: Har dokumenterad erfarenhet av framgångsrik försäljning.
Har arbetat som säljare, teamledare eller i en liknande roll inom försäljning.
Är pedagogisk, kommunikativ och duktig på att engagera andra.
Har ett lösningsorienterat mindset och älskar att se andra lyckas.
Meriterande: erfarenhet av att hålla utbildningar, workshops eller coachning.
Vi erbjuder: Möjligheten att vara en del av ett framgångsrikt och växande företag.
En dynamisk arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Goda utvecklingsmöjligheter inom företaget.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Låter detta som din nästa utmaning? Ansök redan idag! Skicka in ditt CV och en kort motivering till varför just du är rätt person för rollen som utbildare hos Viasales.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Ansök redan idag för att ta nästa steg i din karriär!
För frågor, kontakta:
Emmy Zachrisson - emmy@viasales.com
- 076-872 31 42
Izabel Nilsson - izabel@viasales.com
- 073-566 00 53 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viasales AB
(org.nr 556937-3045), http://www.viasales.com/ Arbetsplats
Viasales Kontakt
Izabel Nilsson izabel@viasales.com Jobbnummer
9584033