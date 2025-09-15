Utbildare/instruktör buss och lastbil till kommunal vuxenutbildning i Gävle
Utbildare/instruktör buss och lastbil till kommunal vuxenutbildning, i Gävle
YrkesAkademin söker 1 utbildare/instruktör till den kommunala vuxenutbildningen för gods-och persontransporter (lastbil & buss) i Gävle. Vi söker dig som innehar körkortsbehörigheterna för C, CE och D samt innehaft dina körkort i minst 3 (tre) år. Utöver detta bör du ha en god branschkunskap, gärna tidigare erfarenhet av undervisning samt betyg-och bedömning liksom kunskaper inom eller till och med är instruktör för truckar A+B, hjullastare C2 för industriell godshantering och fordonsmonterad kran upp till 18 tonmeter.
Om tjänsten
• Tjänsten är heltid med inledande provanställning om 6 månader, alternativt avtalad visstid, med tilltänkt start så fort tjänsten tillsatts.
• Huvudsakliga arbetsuppgifter är att undervisa i klassrumsmiljö liksom i fordon av typerna lastbil och buss samt dokumentera, planera, utveckla och följa upp elevernas progression.
Din profil

Kvalifikationer
• Körkort C, CE och D.
Meriterande men inget krav:
• Yrkeslärare Transport-och fordonsprogrammet alt. trafiklärare med tunga behörigheter
• Trafiklärare tunga behörigheter
• Kunskaper inom eller till och med är godkänd instruktör för truckar A+B, hjullastare C2 och fordonsmonterad kran upp till 18 tonmeter.
Om YrkesAkademin
Vi utbildar för riktiga jobb
YrkesAkademin är en av Sveriges största leverantörer av lärande för arbetslivet. Vi är verksamma inom arbetsmarknadsutbildning, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola, uppdragsutbildningar samt stöd och matchning. Våra utbildningar blir en väg till nytt jobb för mer än 10 000 personer varje år.
Vad vi erbjuder dig som anställd
Som anställd hos oss har du ett viktigt och meningsfullt arbete: tack vare dig får fler människor ett jobb att gå till. YrkesAkademin är ett framgångsrikt och växande företag, och här finns stora möjligheter för dig att ta ansvar och utvecklas.
Så här söker du
Sök tjänsten genom att klicka på ansökningsknappen nedan. Då urval och intervjuer sker löpande önskar vi din ansökan snarast.
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du frågor kan du kontakta mig, ansvarig enhetschef på Tommy.P.Larsson@ya.se
. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare YrkesAkademin AB
(org.nr 556346-6233) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
