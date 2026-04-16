Utbildare inom VA- Laboratorie, Provtagning & Vattenkemi
Har du erfarenhet av laboratoriearbete, provtagning eller kemiska processer kopplade till vatten?
Vi söker utbildare med kompetens inom analys och vattenkemi som vill bidra till kunskapsspridning inom området.
I rollen kommer du att
Hålla utbildningar inom provtagning och analys
Förklara laboratorieteknik och vattenkemi i praktiken
Bidra med kunskap inom kemikaliehantering och relevanta regelverk
Vi söker dig som
Har erfarenhet från laboratoriearbete inom VA, miljö eller liknande
Har kunskap inom analytisk kemi eller vattenkemi
Har ett strukturerat arbetssätt och pedagogisk förmåga
Meriterande
Erfarenhet av ackrediterade laboratorier
Erfarenhet av utbildning eller handledning
Upplägg: Uppdrag utformas utifrån din kompetens och tillgänglighet.
Intresserad Skicka ditt CV och en kort beskrivning av din erfarenhet och inom vilka områden du arbetar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Ecareer AB
(org.nr 559162-9901), https://jobb.ecareer.se
103 16 STOCKHOLM
