Utbildare inom Rörnätsteknik - Ledningsnät

Plats: (okänd) Start: Höstterminen 2026
Teknikakademin söker en utbildare inom rörnätsteknik och ledningsnät. Rollen passar dig som har bred kompetens inom VA-system, drift och underhåll av ledningsnät, geoteknik och digitala styrsystem - och som vill utbilda framtidens rörnätstekniker.
Om rollen
Du planerar, genomför och utvecklar undervisning inom VA-ledningars installation, drift, underhåll och förnyelse. Studenterna får både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter för att självständigt kunna arbeta i samhällskritiska VA-system.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Undervisa inom VA-teknik, rörnätsteknik och ledningsnätsuppbyggnad
Förmedla kunskap om drift, underhåll och förnyelse av VA-system
Introducera geoteknik och miljöpåverkan kopplat till VA-ledningar
Undervisa i digitalisering, driftövervakning och styrsystem
Ge insikt i kvalitets- och miljöledning, arbetsmiljö och säkerhet
Handleda projekt, praktiska moment och LIA-relaterade uppgifter
Kvalitetssäkra och utveckla kursmaterialKvalifikationer
Mycket goda kunskaper inom VA-teknik, rörnätsteknik eller anläggning
Förståelse för geoteknik, styr- och reglerteknik eller digital driftövervakning
Erfarenhet från arbete med installation, drift eller underhåll av VA-ledningsnät
Relevant teknisk utbildning och/eller motsvarande yrkeserfarenhet
God pedagogisk förmåga
Meriterande
Erfarenhet av arbetsledning inom VA eller anläggning
Erfarenhet av kvalitets- och miljöledning
Erfarenhet av projektarbete eller ledning av mindre projekt
Tidigare erfarenhet som instruktör/handledare
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Möjlighet till delvis distansarbete
Reseersättning enligt överenskommelse
En stimulerande och professionell utbildningsmiljö
Möjlighet att påverka framtidens tekniska kompetens
Ansökan och kontakt
Roni Tosun roni.tosun@teknikakademin.se
076-205 82 44
