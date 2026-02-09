Utbildare inom Rörnätsteknik - Ledningsnät

TeknikAkademin Norden AB / Byggjobb / Göteborg
2026-02-09


Visa alla byggjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos TeknikAkademin Norden AB i Göteborg, Växjö, Västerås, Stockholm eller i hela Sverige

Utbildare inom Rörnätsteknik - Ledningsnät
Plats: (okänd) Start: Höstterminen 2026
Teknikakademin söker en utbildare inom rörnätsteknik och ledningsnät. Rollen passar dig som har bred kompetens inom VA-system, drift och underhåll av ledningsnät, geoteknik och digitala styrsystem - och som vill utbilda framtidens rörnätstekniker.
Om rollen
Du planerar, genomför och utvecklar undervisning inom VA-ledningars installation, drift, underhåll och förnyelse. Studenterna får både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter för att självständigt kunna arbeta i samhällskritiska VA-system.

Publiceringsdatum
2026-02-09

Dina arbetsuppgifter
Undervisa inom VA-teknik, rörnätsteknik och ledningsnätsuppbyggnad

Förmedla kunskap om drift, underhåll och förnyelse av VA-system

Introducera geoteknik och miljöpåverkan kopplat till VA-ledningar

Undervisa i digitalisering, driftövervakning och styrsystem

Ge insikt i kvalitets- och miljöledning, arbetsmiljö och säkerhet

Handleda projekt, praktiska moment och LIA-relaterade uppgifter

Kvalitetssäkra och utveckla kursmaterial

Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper inom VA-teknik, rörnätsteknik eller anläggning

Förståelse för geoteknik, styr- och reglerteknik eller digital driftövervakning

Erfarenhet från arbete med installation, drift eller underhåll av VA-ledningsnät

Relevant teknisk utbildning och/eller motsvarande yrkeserfarenhet

God pedagogisk förmåga

Meriterande
Erfarenhet av arbetsledning inom VA eller anläggning

Erfarenhet av kvalitets- och miljöledning

Erfarenhet av projektarbete eller ledning av mindre projekt

Tidigare erfarenhet som instruktör/handledare

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön

Möjlighet till delvis distansarbete

Reseersättning enligt överenskommelse

En stimulerande och professionell utbildningsmiljö

Möjlighet att påverka framtidens tekniska kompetens

Ansökan och kontakt
Roni Tosun roni.tosun@teknikakademin.se 076-205 82 44
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7191522-1830379".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikAkademin Norden AB (org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Bååthsgatan 5 (visa karta)
417 20  GÖTEBORG

Jobbnummer
9729887

Prenumerera på jobb från TeknikAkademin Norden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos TeknikAkademin Norden AB: