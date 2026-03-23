2026-03-23
Utbildare inom mänskliga rättigheter och antidiskriminering - med fokus på utveckling
Vill du bidra till ett samhälle fritt från diskriminering?
Har du erfarenhet av utbildning, opinionsbildning och att utveckla projektidéer? Då kan du vara den vi söker.
Om Agera Värmland
Agera Värmland är en idéburen organisation som arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati i Värmland. Vi driver en av Sveriges antidiskrimineringsbyråer och arbetar, med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), med kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till personer som upplever eller har utsatts för diskriminering.
En viktig del av vårt uppdrag är också att förebygga diskriminering genom utbildning, kunskapsspridning och opinionsbildning. Vi samverkar med kommuner, civilsamhälle och andra aktörer i hela Värmland för att stärka arbetet för ett mer inkluderande samhälle.
Om rollen
Vi söker nu en utbildare som i en mångsidig roll vill bidra till vårt förebyggande arbete mot diskriminering och för ett mer inkluderande samhälle i Värmland.
I rollen planerar och genomför du utbildningar och workshops om diskriminering, mänskliga rättigheter och lika rättigheter och möjligheter. Utbildningarna riktar sig till olika målgrupper och utgår från diskrimineringslagstiftningen. I arbetet ingår även att kommunicera och sprida kunskap om våra frågor genom olika kanaler och i mötet med olika målgrupper.
I rollen samarbetar du med övrig personal på antidiskrimineringsbyrån och arbetar både med befintliga utbildningsupplägg och med att ta fram skräddarsydda utbildningar utifrån olika verksamheters behov. Du bidrar även till verksamhetens utveckling genom samverkan, opinionsbildning samt arbete med projektidéer och projektansökningar.
Vem vi söker
Vi söker dig som är pedagogisk, initiativrik och engagerad i frågor som rör mänskliga rättigheter och jämlikhet. Du trivs i en roll där du möter olika målgrupper, samarbetar med många aktörer och bidrar till kunskapsspridning och opinionsbildning i våra frågor. Du arbetar strukturerat, är självgående och har ett utvecklingsinriktat arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, särskilt din förmåga att bemöta människor med respekt, skapa engagemang och bidra till ett inkluderande sammanhang.
Relevant akademisk examen inom exempelvis samhällsvetenskap, pedagogik eller annat relevant område, eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar eller workshops
Kunskap om diskrimineringsfrågor, mänskliga rättigheter eller demokratifrågor
Erfarenhet av samverkan med olika aktörer
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av arbete i idéburen sektor
Erfarenhet av att arbeta med frågor inom mänskliga rättigheter och antidiskriminering.
Erfarenhet av projektansökningar och projektledning
Erfarenhet av opinionsbildning eller kunskapsspridning
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation med starkt engagemang för mänskliga rättigheter och demokrati. Du blir en del av ett engagerat team där vi tillsammans arbetar för ett mer inkluderande samhälle.
Vi erbjuder kollektivavtal via Fremia samt förmåner som friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och företagshälsovård.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@ageravarmland.se
.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Tf. verksamhetschef Christine Lindberg 072-250 28 97. Vi rekryterar löpande!
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: info@ageravarmland.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agera Värmland
