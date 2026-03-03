Utbildare i Svenska / Svenskalärare till Vuxna i malmö
Svenska Great Looking Group AB / Pedagogjobb / Malmö
Vårt utbildningsföretag söker en engagerad och flexibel cirkelledare för undervisning i svenska för vuxna i Malmö centralt. Arbetet sker till stor del på plats hos våra kunder.
Mejla gärna ett cv till mejladressen för vidare kontakt.
Fokus på allmän-, affärs- och yrkesrelaterad språkundervisning.
Kurserna är deltid och passar perfekt för dig som har annan sysselsättning och söker extrajobb.
Vissa kurser gör som intensiva coachning, med fokus på tex uttal och diskussioner
Vem är du?
Det är en fördel om du har erfarenhet av undervisning,
Vi söker dig som är flexibel, självgående och driven.
Vad vi erbjuder:
Ett flexibelt deltidsjobb med möjlighet att kombinera med andra uppdrag.
Employer:
GLG AB Dba/
GMS Language Services®
GLG dba, GMS International® is a global education company specialized in customized solutions and services for the corporate market - leadership, communications, language, culture, customer service, sales, project management, stress management, personal effectivity & change management. Our courses are delivered at our client's offices and facilities or at centrally located course facilities. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
