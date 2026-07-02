Utbildare i lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd
Avaron AB / Pedagogjobb / Malmö Visa alla pedagogjobb i Malmö
2026-07-02
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett viktigt uppdrag i en verksamhet inom socialtjänst där medarbetare varje dag möter människor med skadligt bruk och beroende, omfattande psykisk ohälsa och annan komplex social problematik. I dessa miljöer kan situationer snabbt bli pressade, vilket ställer höga krav på bemötande, konflikthantering och förmågan att agera tryggt och säkert.
Uppdraget handlar om att stärka kompetensen och skapa ett gemensamt förhållningssätt kring lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd. Du planerar och genomför en utbildningsinsats i tre delar för samtliga medarbetare i enheten, med upplägg som ger utrymme för dialog, reflektion och praktisk träning i mindre grupper. Det här är en roll för dig som vill kombinera metodkunskap med konkret verksamhetsnytta och bidra till en tryggare vardag för både personal och brukare.
ArbetsuppgifterDu planerar, genomför och följer upp en utbildningsinsats bestående av tre utbildningstillfällen för samtliga medarbetare i enheten.
Du utbildar i lågaffektivt bemötande med fokus på teori, förhållningssätt och praktisk tillämpning i verksamhetens vardag.
Du väver in kunskap om bemötande av personer med skadligt bruk och beroende, omfattande psykisk ohälsa och annan komplex social problematik.
Du leder moment inom konflikthantering och visar strategier för att förebygga, identifiera och hantera upptrappade situationer.
Du håller praktisk träning i mjukt självskydd med fokus på att skydda dig själv och andra utan att orsaka onödig skada.
Du genomför scenarioövningar som är anpassade till de risk- och arbetssituationer som personalen möter.
Du tar fram utbildningsmaterial som deltagarna kan använda som stöd i det fortsatta arbetet.
Du anpassar innehåll och övningar utifrån verksamhetens målgrupp och vardag.
KravDu har minst 3 års erfarenhet av att utföra likvärdiga uppdrag inom såväl offentliga som privata verksamheter.
Du har dokumenterad utbildning och kompetens inom lågaffektivt bemötande.
Du har dokumenterad utbildning och kompetens inom mjukt självskydd.
Du har minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av att utbilda personal inom lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd.
Du har dokumenterad erfarenhet av att genomföra utbildningar med praktiska moment inom konflikthantering och självskydd.
Du har dokumenterad erfarenhet av att utbilda personal inom socialtjänst, vård, omsorg eller annan likvärdig verksamhet.
Du har god kunskap om målgruppen personer med skadligt bruk och beroende, omfattande psykisk ohälsa och annan komplex social problematik.
Du kan anpassa utbildningens innehåll och övningar till den verksamhet och målgrupp som uppdraget avser.
Du kan genomföra utbildningen på svenska i tal och skrift.
MeriterandeDu har erfarenhet av utbildning inom kommunal socialtjänst med dygnet-runt-verksamhet.
Du har erfarenhet av att stödja verksamheter i implementering av lågaffektivt bemötande i det dagliga arbetet.
Du kan erbjuda utbildningsmaterial och metodstöd som kan användas i verksamheten efter avslutad utbildning.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8010446-2082928". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
SJ Lounge Malmö (visa karta
)
211 20 MALMÖ Jobbnummer
9989877