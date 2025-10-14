Utbildare i Laboratoriematematik sökes till YH Akademin
2025-10-14
Bli en del av ett dynamiskt team där din expertis inom utbildning formar framtidens kompetens. Vi söker dig som brinner för att förmedla kunskap och inspirera till lärande i en innovativ miljö.
OM TJÄNSTEN
Är du yrkesverksam inom laboratoriebranschen och har en gedigen förståelse för laboratoriematematik, statistik och fysik? Nu söker YH Akademin en engagerad utbildare till kursen Laboratoriematematik inom vår YH-utbildning till Laborant.
Kursen genomförs under fyra veckor, mellan 2026-01-05 och 2026-01-30, med 6 timmar lärarledd undervisning per vecka. Det finns ett befintligt utbildningsmaterial att utgå från, men det behöver delvis anpassas och utvecklas inför kursstart. Beräkna cirka 32 timmar för förberedelsearbete.
Kursens innehåll:
Du ansvarar för undervisning och handledning i följande moment:
• Logaritmuttryck och logaritmfunktioner
• Enhetsomvandling
• Procenträkning
• Exponentialfunktioner
• SI-enheter
• Statiska funktioner
• Analys
Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär att designa, leverera och utvärdera utbildningsprogram för att stärka deltagarnas kunskaper och färdigheter. Du kommer att arbeta med varierande ämnen och målgrupper.
• Utveckla kursmaterial och utbildningsplaner.
• Leda och genomföra interaktiva kurser och workshops.
• Bedöma deltagares framsteg och ge konstruktiv feedback.
• Anpassa utbildningar efter deltagarnas behov.
• Följa upp och utvärdera kurser för kontinuerlig förbättring.
VI SÖKER DIG SOM
• Har relevant erfarenhet från laboratoriearbete, naturvetenskaplig forskning eller undervisning inom området.
• Har goda kunskaper i matematik och statistik kopplade till laborativt arbete.
• Är pedagogisk, strukturerad och tycker om att inspirera andra till lärande.
• Trivs med att kombinera teori och praktik i undervisningen.
• Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• För att lyckas i rollen kävs det att du har följande egenskaper:
• Tillitsfull
• Social
• Ordningsam
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
