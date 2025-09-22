Utbildare distans Webbutvecklare UX/e-handel yrkeshögskola Malmö
2025-09-22
, Malmö
Är du pedagogiskt lagd, har goda kunskaper i programmering/webbutveckling samt intresserad av att dela med dig av dina yrkeserfarenheter? Då kan du vara den vi söker!
Om Grit Academy
Grit Academy är en yrkeshögskola belägen i både Malmö, Linköping och Helsingborg. Vi sätter kunskap och beteende i fokus! Hos oss ges du chansen att påverka dina arbetsuppgifter samtidigt som du är med och skapar en skola utöver det vanliga!
Om rollen
Som utbildare på vår Webbutvecklare inriktning UX/e-handel utbildning - får du en viktig roll för de studerande. Tjänsten är på deltid och kan med fördel kombineras med andra uppdrag.
Arbetet utgörs främst av just undervisning men även administrativa uppgifter i form av bl.a. planering och examination ingår. På Grit Academy har vi korta beslutsvägar och du ges själva möjlighet att utforma utbildningens upplägg.
Vi söker nu dig med yrkeserfarenhet, pedagogisk förmåga och engagemang.
Om tjänsten
Utbildning på distans.
Deltidstjänst med en fysisk sammankomst per termin i Linköping.
Undervisning 2-3 dagar i veckan.
Uppdraget går även att faktureras om så önskas.
Goda möjligheter till mer arbete.
Vi söker utbildare inom...
Vi söker utbildare på plats i Linköping för följande kurser:
Agil projektledning
HTML och CSS
JavaScript
Design och UX
Kurserna äger rum vårterminen 2026. Vi kommer att kontraktera utbildare under hösten.
Tidigare erfarenheter:
• Dokumenterad kunskap inom IT/webbutveckling
• Gärna erfarenhet av att hålla i undervisning och/eller föreläsningar
