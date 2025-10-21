Utbildad Undersköterska sökes omgående till ung kvinna!
Om jobbet
Undersköterska sökes till en rolig och social tjej i Karlstad!
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och vill vara en del av ett tryggt och engagerat team kring en ung kvinna med stort hjärta och glimten i ögat.
Hon bor i egen fin lägenhet och söker dig som vill bli en del av hennes vardag - en pålitlig och hjälpsam vän som stöttar henne i att leva ett rikt och självständigt liv.
Om rollen
Som assistent kommer du att vara hennes stöd i alla delar av vardagen.
Hon har epilepsi och är trakeostomerad, använder hostmaskin och peg. Dina arbetsuppgifter kommer att vara både medicinska och vardagsnära- allt från övervakning av andning, användning av hostmaskin, sondmatning via Peg, till att vara hennes armar och ben. Men lika viktigt att vara hennes språkrör vilket gör att du måste kunna skriva samt tala svenska obehindrat då vi dokumenterar kundens vardag.
Du som söker får gärna tycka om att vara social och är flexibel - din närvaro blir en viktig del av hennes trygghet och glädje i vardagen.
Vem är du
Vi letar efter någon som är utbildad undersköterska och har erfarenhet av track, hostmaskin och peg. Du har ett stort hjärta samt ett lugnt och empatiskt sätt. Du är lyhörd, kan ta egna initiativ och tycker om att skapa trivsel i hemmet. Du är rökfri!
Personkemin är också viktig, så vi söker dig som är positiv, tålmodig och som ser fram emot att bli en betydelsefull del av vår kunds liv. Det är viktigt att du är engagerad och trygg i din roll.
Vad du kan förvänta dig av jobbet
Hos vår kund får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Här får du möjligheten att göra stor skillnad i en annan människas vardag.
Vill du vara en del av hennes liv och skapa en glädjefylld och trygg tillvaro? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Tjänstgöringsgrad: Vi söker både timvikarier och personer till heltidstjänst
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans.
Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vänligen kontakta oss för mer information. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://www.omsorgassistans.se Arbetsplats
Omsorg Assistans Kontakt
Eva Gylling eva.gylling@omsorgassistans.se 0726052393 Jobbnummer
9566839