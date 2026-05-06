Utbildad Trädgårdsmästare Till Uppdrag Inom Utemiljö - Omgående
Letsgig AB / Trädgårdsanläggarjobb / Eskilstuna
2026-05-06
Vi söker nu en engagerad och praktiskt lagd trädgårdsmästare för ett uppdrag inom skötsel och utveckling av gröna utemiljöer. Du kommer att arbeta i kommunens verksamhet där kvalitet, ansvar och ett öga för detaljer är avgörande.
Detta är ett operativt och varierande arbete där du får arbeta med allt från löpande parkskötsel till mer kvalificerade trädgårdsinsatser. Rollen passar dig som trivs utomhus, är självgående och har ett genuint intresse för växter och grönytor.Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Skötsel av parker, grönytor och planteringar
Plantering, beskärning och underhåll av växtmaterial
Gräsklippning, ogräsrensning och allmän utemiljöskötsel
Arbete med maskiner och redskap inom park och trädgård
Bidra till att utveckla och förbättra utemiljöer
Skallkrav
Utbildning inom trädgård, exempelvis YH-utbildning till trädgårdsmästare eller likvärdig
Alternativt relevant arbetslivserfarenhet inom trädgård/parkskötsel
Förmåga att arbeta praktiskt och självständigt i utemiljö
God fysik och vana av fysiskt arbete
God svenska i tal och skrift
B-körkort
Mervärdeskrav
Erfarenhet från kommunal parkverksamhet eller liknande
Erfarenhet av maskiner inom grönyteskötsel
Kunskap inom växtkännedom och beskärning
Erfarenhet av säsongsarbete inom park eller kyrkogård
Ytterligare utbildning inom trädgård, landskap eller grönyteförvaltningDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har ett genuint intresse för trädgård och utemiljö. Du är lösningsorienterad, arbetar strukturerat och trivs både självständigt och i team. Du har en positiv inställning och bidrar till en god arbetsmiljö.
Arbetsplats
Arbetet utförs huvudsakligen utomhus i varierande miljöer såsom parker, grönytor och offentliga utemiljöer. Du blir en del av en verksamhet med fokus på kvalitet och långsiktig utveckling av stadsmiljön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: martin@letsgig.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsmästare Eskilstuna". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Letsgig AB
(org.nr 559114-4505) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hos vår kund i Eskilstuna Jobbnummer
9896047