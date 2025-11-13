Utbildad och erfaren Socialpedagog till Annerstaskolans högstadium
2025-11-13
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Om Annerstaskolan
Annerstaskolan är en F-9 skola belägen i Flemingsberg, antalet elever är ca. 300. Vår grundsyn är att alla människor kan, vill och ska lyckas i sina uppdrag oavsett om du är elev eller personal hos oss. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och ett positivt förhållningssätt. Vi präglas av en vilja att ständigt utvecklas till det bättre där kunskap och trygghet står i centrum för alla i skolan. Annerstaskolans ledord och vision är:
MÅNGFALD är vår styrka, GLÄDJE är vår drivkraft och LÄRANDE vårt fokus.
Annerstaskolan är en trygg skola där mångfald, glädje och lärande ger varje elev möjlighet att utvecklas till sitt bästa jag, för att kunna möta framtidens samhälle. Tillsammans antar vi utmaningar, utvecklar våra kunskaper och lär för livet.
Vill du vara med och skapa en trygg, inkluderande och positiv skolmiljö där varje elev får möjlighet att växa och lyckas?
På Annerstaskolan söker vi nu en socialpedagog som med engagemang, omtanke och driv vill bidra till att våra elever känner sig sedda, trygga och motiverade varje dag.
Om arbetet
Som socialpedagog är du en närvarande och relationsskapande vuxen i elevernas vardag. Du finns där de befinner sig, i klassrummet, på rasten och i korridoren och arbetar både främjande och förebyggande för att stärka gemenskap, studiero och trygghet. Genom samtal, coachning och riktade insatser stöttar du elever i deras sociala och personliga utveckling.
Du ingår i skolans trygghetsteam och elevhälsoteam och du samarbetar nära med skolpersonal, vårdnadshavare och externa aktörer. Tillsammans skapar vi en helhet kring elevernas trygghet, mående och lärande.
Vi söker dig som:
• Är utbildad socialpedagog.
• Har flera års dokumenterad erfarenhet av arbete i grundskolans högstadium.
• Vid behov kan ta ansvar som vikarierande lärare och på fritidshemmet.
Meriterande:
• Vidareutbildning inom områden som stärker uppdraget som socialpedagog.
• Erfarenhet av att dokumentera i elevhälsojournalsystem.
• Tidigare arbete med barn och ungdomar med utmanande beteende.
• Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
• God digital vana.
• Förståelse för och erfarenhet av att arbeta utifrån skolans styrdokument.
Vi söker en flexibel person med god samarbetsförmåga, som har ett starkt engagemang för att alla elever ska känna trygghet och få möjlighet att lyckas i skolan
Om dig
Du brinner för ungas utveckling och har en genuin tro på varje elevs potential. Du arbetar utifrån ett salutogent synsätt, där fokus ligger på styrkor, relationer och möjligheter. Genom din lyhördhet och förmåga att skapa förtroende bidrar du till en positiv och tillgänglig lärmiljö där varje elev kan växa.
Du är en trygg, tydlig och stabil vuxen som trivs med att samarbeta, men som också tar ansvar och initiativ i självständigt arbete. Du kommunicerar öppet, prestigelöst och med omtanke och ser samarbete mellan olika professioner som en självklar del av skolans framgång.
Du har lätt för att anpassa dig efter situationer och behov, och ser det som naturligt att ibland stötta verksamheten genom att kliva in i undervisningen eller arbeta mer praktiskt i klassrummet. Din nyfikenhet, kreativitet och flexibilitet gör dig till en viktig resurs i skolans gemensamma arbete för trygghet och lärande.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Rektor Yvania Medina; yvania.medina-avila@huddinge.se
