Utbildad hundskötare till ambitiöst hunddagis
MyDogCare Svea AB / Djuruppfödarjobb / Stockholm Visa alla djuruppfödarjobb i Stockholm
2026-04-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MyDogCare Svea AB i Stockholm
Vi på MyDogCare har en enkel idé. Att erbjuda hundomsorg av högsta kvalitet. Vi vill vara hundens näst bästa vän och hundägarens trygghet samt stöd under de där stressiga arbetsdagarna.
Vi tror att den bästa omsorgen kan endast erbjudas om medarbetarna är både utbildade och passionerade. Det skapar kontinuitet och därmed ännu tryggare hundar som känner alla människor de möter på morgonen.
Hos oss bryr vi oss om hundarna och förstår att alla är olika, men i slutändan väldigt lika. På MyDogCare behandlar vi alla hundar som om de vore vår egen och arbetar med positiva metoder.
MyDogCare finns i dag på Östermalm, Kungsholmen, Södermalm, Vasastan och Nacka.
Vi har vuxit snabbt senaste månaderna och söker därmed nya medarbetare för två av våra enheter i Stockholm stad.
Nu söker vi dig som har:
Hundskötarutbildning eller dokumenterad erfarenhet.
Vill vara med och bygga världens bästa företag inom hundomsorg.
Vågar ta initiativ och växa med företaget.
Dina främsta arbetsuppgifter blir att ta väl hand om alla hundar vi har ansvar för. Det innebär:
Promenader med hundarna. Vi garanterar minst 60 minuter och två promenader per dag.
Ta emot och lämna hundarna varje morgon och kväll.
Gosa, busa och socialisera med hundarna. MyDogCare är hundens andra hem.
Sköta om hundarna, så som kloklippning, tvätt, öronrens och annan hundvård.
Städa lokalen under och efter varje pass.
Vi erbjuder:
En givande arbetsplats där du får tiden och möjligheten att jobba med hundar.
Sjysta villkor med provanställning/tillsvidareanställning och troligen marknadens bästa lönenivåer med lön mellan 22 500-25 000 kr.
Chansen att vara med och förändra branschen till det bättre, dag för dag, månad för månad.
Låter det här något för dig? Skicka gärna in en ansökan till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01
E-post: jobbansokan@mydogcare.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan - hundskötare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MyDogCare Svea AB
https://mydogcare.com
9838418