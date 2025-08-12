Utbildad förskollärare eller erfaren barnskötare
Föräldrakooperativet Tummelisa Östersund Ek För / Förskollärarjobb / Östersund Visa alla förskollärarjobb i Östersund
2025-08-12
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föräldrakooperativet Tummelisa Östersund Ek För i Östersund
Vill du vara del av ett föräldrakooperativ med familjär känsla, i en mindre barngrupp och där maten lagas med kärlek från grunden varje dag? Vill du ha en huvudroll i en organisation som hela tiden utvecklas, och där du har möjlighet att tillsammans med kollegor och föräldrar ge barnen en lärorik och trygg vardag?
Välkommen till föräldrakooperativet Tummelisa!
Vi erbjuder en lugn, trygg och harmonisk hemmamiljö med hög personaltäthet och egen kock. Läroplanens mål är självklart i fokus och såväl inne- som utemiljö är utformad för att stimulera till lärande genom lek. Förskolan ligger i Odenslund i Östersund och har en grönskande gård där barnen har tillgång till allt från ett Muminhus till odlingsbäddar och grillplats. Vi har dessutom regelbundet gemensamma aktiviteter kopplat till högtider och utbildningar. Högre personaltäthet möjliggör utflykter i närmiljön, studiebesök, biobesök samt möjlighet till åldersanpassade aktiviteter med olika teman.
Tummelisa föräldrakooperativ har idag en avdelning med 18-20 barn, 4 anställda, en rektor samt styrelsen bestående av föräldrar. Vi har en kontinuerlig och nära dialog sinsemellan och där vi gör vårt bästa för att upprätthålla en trivsam och utvecklande arbetsplats för våra pedagoger, och såklart fokus på barnens bästa!
Ett föräldrakooperativ innebär att föräldrarna själva äger och driver verksamheten. Kooperativet bygger på öppenhet, frivillighet, demokrati och aktivt deltagande av medlemmarna. På Tummelisa har föräldrarna också insats två gånger i veckan, och hjälper då till i barngruppen och med städ så att pedagogerna får tid till planering.
Vi söker nu en utbildad förskollärare eller en barnskötare med erfarenhet som vill bidra till att skapa upptäckande, stöttande och utvecklande undervisningsmiljöer. Vi ser att du tillsammans med vår befintliga förskollärare och barnskötarna vill utforma en verksamhet där barn tillåts upptäcka och lära i genomtänkta miljöer där det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) är den röda tråden för att skapa en förskola av hög kvalitet. Praktisk erfarenhet av lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik i form av TAKK/AKK är meriterande. Erfarenhet av tidigare arbete i förskola är även det starkt meriterande.
I din roll som förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga i arbetslaget, för att planera och bedriva verksamhet och genom att möta de behov varje enskilt barn har. Du har en empatisk förmåga att kunna förstå barnets behov där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare.
Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar och samarbeta. Att vara lyhörd, flexibel och lösningsorienterad är av stor vikt. Vi ser också att du bidrar till en god arbetsmiljö och är en trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi!
Låter detta som något för dig så ser vi fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: personalansvarig@tummelisaosd.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Tummelisa Östersund Ek För
, https://www.tummelisaosd.se/
Odensängsvägen 5 (visa karta
)
831 45 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Föräldrakooperativet Tummelisa Östersund Ek För Kontakt
Personalansvarig
Emelie Östman personalansvarig@tummelisaosd.se Jobbnummer
9455647