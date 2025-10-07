Utbildad barnskötare sökes till vikariat, avdelning med 1-2 åringar
2025-10-07
Är du en engagerad och utbildad barnskötare med erfarenhet av att arbeta med yngre barn och inskolningar? Då kan du vara den vi söker till vårt härliga team på Lilla Gärdet Förskola!Publiceringsdatum2025-10-07Om företaget
Lilla Gärdet Förskola är en fristående förskola med tre avdelningar belägen på Östermalm, nära Gärdet och Djurgården. Vår stora gård och närheten till grönområden och museer ger oss unika möjligheter att kombinera lek, lärande och rörelse i både inomhus- och utomhusmiljöer. Vi har ett starkt fokus på hälsa och välbefinnande, hållbar utveckling, samt normer och värden.Arbetsuppgifter
Ansvara för omsorg och utveckling av våra yngsta barn
Genomföra inskolningar i nära samarbete med vårdnadshavare och kollegor
Bidra till att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö
Planera och genomföra pedagogiska aktiviteter anpassade efter barnens behov
Vi söker dig som:
Är utbildad barnskötare med gymnasieexamen.
Kan arbeta heltid, dvs öppna och stänga.
Har stor erfarenhet av arbete med yngre barn och inskolningar
Talar felfri svenska och skriver svenska obehindrat.
Är flexibel, ansvarstagande och har ett gott samarbete med kollegor och vårdnadshavare
Har ett positivt förhållningssätt och brinner för barns utveckling och lärande
Vi erbjuder:
En stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor
Fortbildning och utvecklingsmöjligheter
Närhet till kulturella och natursköna lärmiljöer
Tillgång till arbetskläder
Vill du bli en del av vårt team under våren och bidra till en trygg och utvecklande vardag för våra barn?
Tjänsten är ett vikariat. Vi lägger stor vikt vid erfarenhet, personlighet och det svenska språket i denna tjänst.
Skicka ditt CV till anna-karin.lind@tivoliforskolor.se
snarast.
Alla ansökningar som saknar det vi söker kommer inte att behandlas.
Vi tar intervjuer löpande under ansökningstidens gång och då kommer vi även begära in arbetsprover. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
E-post: anna-karin.lind@tivoliforskolor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Utbildad barskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Förskolorna Mullbäret-Filuren AB
(org.nr 559262-5064), http://www.fsklillagardet.se
Valhallavägen 179 (visa karta
)
115 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Förskolan Lilla Gärdet Kontakt
rektor
Anna-Karin Lind anna-karin.lind@tivoliforskolor.se 0706721260 Jobbnummer
9544515