Utbildad Barnskötare med driv och pedagogiskt engagemang till Ellagårdsskolan
Ellagårdsskolan är en trivsam F-6-skola med cirka 380 elever, belägen i ett villaområde med närhet till skogen och natur. Skolan arbetar med IBIS (Inkluderande Beteendestöd i Skolan) för att skapa tydliga förväntningar för eleverna, studiero och positiva relationer. Vi ser att detta bidrar till en trygg och inkluderande lärmiljö för alla.
Vi söker nu en utbildad, erfaren barnskötare på 100% till Ellagårdsskolan. Du kommer att arbeta tillsammans med lärare och fritids i en årskurs.
Ditt uppdrag
Som barnskötare hos oss har du en nyckelroll i elevens skoldag. Du arbetar nära lärarna i en årskurs och bidrar till att undervisningen anpassas så att alla elever kan lyckas.
I klassrummet: Du stöttar elever på olika sätt för att skapa en positiv lärmiljö.
På fritids: Under eftermiddagarna är du med och skapar en meningsfull och utvecklande fritidstid.
Utveckling: Du deltar aktivt i planering och utvärdering - din röst och din erfarenhet är viktig för oss.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som möter varje dag med lösningsfokus och arbetsglädje.
Vi ser att du:
Är utbildad barnskötare med erfarenhet från skola eller fritidshem.
Har förmågan att leda en elevgrupp med trygg hand och varma förväntningar.
Är en lagspelare som tar eget ansvar och ser vad som behöver göras.
Brinner för att skapa en inkluderande miljö där varje barn blir sett.
Vi erbjuder:
En stabil och inspirerande arbetsplats med tydliga strukturer
En fast anställning på 100%
Möjligheten att arbeta i ett av Täbys skolområden
Låter det intressant? Välkommen att registrera dig via "Ansök". Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev.
Tjänsten är en:tillsvidareanställning.
Tillsättning sker enligt överenskommelse, senast 17 augusti 2026.
Sista ansökningsdag är 260510. Urval och intervjuer sker löpande varför tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om rekryteringsprocessen
I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process. Innan en eventuell anställning i Täby kommun ombeds du som kandidat verifiera relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet samt uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister "Utdrag från belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister". Utdraget ska uppvisas i obrutet kuvert och går att beställa på Polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
Behandling av personuppgifter
När du registrerar din ansökan kommer Täby kommun att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Kommunstyrelsen i Täby kommun är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. Läs gärna mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på https://www.taby.se/personuppgifter.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut.
Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar löpande med urval och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123375".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/
Ellagårdsvägen 21 (visa karta
)
187 31 TÄBY Kontakt
Matteus Rahbarzare matteus.rahbarzare@taby.se
9862734