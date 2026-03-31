Utbilda dig till an/op/iva- sjuksköterska med lön, Södertälje sjukhus
Välkommen till VO AnOpIVA på Södertälje sjukhus som omfattar operationsavdelning, dagkirurgi, sterilenhet, intensivvårdsavdelning och smärtmottagning.
Vi är en del i det lilla sjukhuset med ett stort hjärta. De korta beslutsvägarna hos oss gör att vi lättare och snabbare kan utveckla nya effektiva sätt att arbeta på och alltid med fokus på det bästa för våra patienter. Vi värnar om god arbetsmiljö och ett gott samskapande klimat både inom och utanför vårt verksamhetsområde.
Har du ansökt om att börja studera till anestesi-, operation- eller IVA-sjuksköterska till hösten 2026?
Då kan vi erbjuda dig en tjänst där du erbjuds full månadslön under studietiden, efter avklarad utbildning påbörjar du din specialisttjänst på Södertälje sjukhus.
AnOpIVA på Södertälje sjukhus:
AnOpIVA på Södertälje sjukhus - där din kompetens gör skillnad, varje dag.
Vill du vidareutbilda dig inom anestesi, operation eller intensivvård? Hos oss får du en unik möjlighet att kombinera studier med arbete i en verksamhet där utveckling, samarbete och patientfokus står i centrum.
På vår intensivvårdsavdelning (IVA) möter du en varierad och stimulerande arbetsmiljö där vi vårdar patienter inom flera specialiteter - från medicin och kirurgi till ortopedi, urologi och kvinnosjukvård. Här arbetar du nära både patient och team i situationer där din insats verkligen gör skillnad.
På operationsavdelningen är du en del av ett engagerat team som ansvarar för både akuta och planerade ingrepp inom allmänkirurgi. Arbetet är dynamiskt, tekniskt avancerat och präglas av samarbete och precision.
Oavsett inriktning blir du en del av en verksamhet där vi stöttar varandra, delar kunskap och utvecklas tillsammans.
Dina personliga egenskaper:
För att trivas hos oss är du en trygg och engagerad sjuksköterska som vill ta nästa steg i din karriär. Du har ett genuint intresse för avancerad vård och ser fram emot att utvecklas inom vårt verksamhetsområde, tillsammans med erfarna kollegor.
Du tar ansvar för dina patienter med noggrannhet och omtanke, och värdesätter samarbetet i teamet högt. Du har en god förmåga att planera och skapa trygghet i ditt arbete, även när tempot är högt. Med din nyfikenhet, vilja att lära och professionella inställning är du en viktig del av teamet och vår gemensamma utveckling.
Då det är en tillsvidareanställning kommer vi lägga vikt på personliga egenskaper.
Dina kvalifikationer:
• Legitimerad sjuksköterska med rätt att verka inom svensk hälso- och sjukvård.
• Minst 3 års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
• Du måste kunna uppvisa ett antagningsbevis för studier till anestesi- operation- eller intensivvårdssjuksköterska med studiestart senast hösten 2026
Anställningsform:
Tillsvidareanställning inom anestesi, operation eller intensivvård. Du börjar med en betald specialistutbildning som sedan övergår till en tjänst som specialistsjuksköterska inom 24/7-avtalet.
Som sjuksköterska inom 24/7-verksamhet tillämpas arbetstidsavtal med möjlighet till kvarstannadebonus (i tid) och förkortad veckoarbetstid vid nattarbete. Om du arbetar förtätad helg och fler schemalagda nätter har du även möjlighet till ytterligare intjänad tid som kan tas ut i ledig tid, pengar eller pensionsavsättning.
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2321".
Detta är ett heltidsjobb.

Södertälje sjukhus, Verksamhetsområden, VO Anestesi, Operationsenhet
Wictoria Ölverud wictoria.olverud@regionstockholm.se 08-12325940
