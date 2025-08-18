Utbilda dig och få jobb på Isolamin i Överkalix!
2025-08-18
Utbilda dig och få jobb på Isolamin i Överkalix
Vi söker dig som vill konstruera framtiden i Överkalix - samtidigt som du utbildas direkt för jobb i vår fabrik. Vi erbjuder fyra utbildningsspår och garanterat jobb efter avslutad utbildning.
Så funkar det
• Läs mer om utbildningarna nedan och ansök redan idag. Vi erbjuder utbildningar på två orter med specialisering mot byggteknik, VVS, el samt svets och montage.
• Du blir kontaktad av vår rekryteringspartner Nordisk Kompetens i samband med urval och antagning.
• Utbildningarna startar i september 2025 och efter 10-14 veckor är du redo för arbete i vår fabrik.
• Om du inte är bosatt i Överkalix idag kan kommunens inflyttningslots hjälpa dig och eventuella medflyttande anhöriga att etablera dig på orten med bland annat bostad, skola och arbete för anhöriga.
Välj din väg - våra utbildningar
Byggteknik
• Varaktighet: 10-12 veckor.
• Plats: Övertorneå.
• Ämnen som studeras:
• * Arbetsmiljö
• * Säkerhet
• * Ritningsläsning
• * Matematik
• * Finsnickeri
• * Montering av dörrfoder
• * Montering av armaturer
• * Målning
• * Uppsättning av gipsskivor
• * Betonggjutning
El, VVS, Svets och montering
Eleverna läser arbetsmiljö, säkerhet samt ritningsläsning, och kan därefter välja att specialisera sig inom antingen VVS, el, eller svets och montage.
• Varaktighet: 12-14 veckor.
• Plats: Skellefteå.
• Gemensamma ämnen:
• * Arbetsmiljö
• * Säkerhet
• * Ritningsläsning
• Specialisering:
• * VVS (bas)
• * El (bas)
• * Svets och montage
Därför ska du jobba hos Isolamin
Isolamin är en del av Part Group och arbetar med industriellt byggande av moduler som kundanpassas och färdigställs i våra lokaler i Överkalix. Här kombinerar vi gedigen erfarenhet med teknisk spets - något vi byggt upp sedan starten 1973.
Vi har en modern produktionsyta på 12 000 kvm och är specialiserat på prefabricerade bostads- och hotellmoduler samt kundanpassade lösningar inom sandwichelement. Isolamin är ett ISO-certifierat företag som erbjuder goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter för vår personal. Just nu testar Part Group 35 timmars arbetsveckor vilket vi hoppas kunna realisera även inom Isolamin inom en snar framtid.
Bo och leva i Överkalix
Att bo i Överkalix innebär att leva nära naturen, med trygghet och lugn som en självklar del av vardagen. Här finns bra bostäder, skola och samhällsservice och ett rikt fritidsliv för både barn och vuxna. Med korta avstånd mellan hem, arbete och fritidsaktiviteter får du mer tid över till det som verkligen spelar roll.
Läs mer om flytta till Överkalix. Ta gärna kontakt med kommunens inflyttningslots som kan hjälpa dig att hitta hem.
Medflyttande anhöriga
Om flera i familjen överväger att flytta och behöver jobb har vår rekryteringspartner Nordisk Kompetens ett brett nätverk och god överblick över arbetsmöjligheterna på orten. Ta kontakt med Maria Jonsson på Nordisk Kompetens på maria.jonsson@nordiskkompetens.se
så hjälper hon er vidare.
Ersättning
Enligt överenskommelse
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
