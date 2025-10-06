Utåtriktad och noggrann tandhygienist
Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Norrköping Visa alla tandsköterskejobb i Norrköping
2025-10-06
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-06Beskrivning
Tandläkargruppen i Norrköping är den familjära tandvårdsmottagningen med det stora behandlingspanoramat.
Här utförs all sorts tandvård som exempelvis bastandvård,protetik och kirurgi,implantat och estetisk tandvård.Mottagningen finns i charmiga lokaler och har modern utrustning.På tandläkargruppen arbetar idag en tandläkare,3 sköterskor och en receptionist.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten som tandhygienist hos oss innebär omväxlande uppgifter som patientbehandling,parodbehandling och förebyggande tandvård.Assistans vid behov.Kvalifikationer
Du är en legitimerad tandhygienist och har ngr år erfarenhet från yrket.
Du brinner för ditt yrke och har ett ödmjukt och professionellt sätt att vara.Du är noggrann,initiativtagande och har ett genuint intresse att utvecklas i din roll.Du trivs med att arbeta i team och hjälper gärna till med assistans vid behov.Anställningsvillkor
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö där kvalitet,omtanke och samarbete står i fokus.Vi uppdaterar oss ständigt med den senaste kunskapen och tekniken för att kunna erbjuda våra patienter den bästa vården.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/698". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Tandvård, Östergötlands län, Tandläkare Helen Laks Jobbnummer
9541843