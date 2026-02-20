Utåtriktad matematiklärare med ytterligare ämnesbehörighet
JENSEN gymnasium Norrköping finns i ljusa och fräscha skollokaler på Holmentorget, nära kongresshallen i centrala Norrköping. Vi är en attraktiv skola som arbetar med att träna våra elever för verkligheten, oavsett om det gäller framtida studier eller arbetsliv. Vi växer och söker nu en utåtriktad matematiklärare med ytterligare ämnesbehörighet som ryms inom ramen för något av våra program inom ekonomi, natur eller samhälle.
Vi har fokus på litteratur, läsande och skrivande som krävs för högre studier. Våra elever ska nå en hög kunskapsnivå och utveckla sitt tänkande genom att tänka fritt och stort. På JENSEN gymnasium håller vi hög kvalitet, vilket bekräftas i Skolinspektionens kvalitetsgranskningar.
Du är behörig matematiklärare med behöriget i ytterligare ämne som ryms inom ramen för något av våra program inom ekonomi, natur eller samhälle. Du tar dig an lektionerna med kreativitet och engagemang och har förmåga att förmedla kopplingen mellan kunskap och arbetsliv. I våra rekryteringar läggs stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten och vi ser gärna att du precis som vi, har ett stort engagemang för att utvecklas och att trivs med att arbeta teaminriktat. I klassrummet är du tydlig och inspirerande med god struktur i lektionsupplägg. Coachskap kan tillkomma i tjänsten varför det är meriterande om du har erfarenhet och/eller intresse av det.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start till höstterminen i augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Du ansöker genom att registrera cv och besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem. Ansökningar inkomna på annat sätt beaktas inte. Notera att urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista dag för annonsering, varför vi uppmuntrar dig att skicka ansökan så snart som möjligt.
Inom gymnasieskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via polisen.se med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Efter inskickad ansökan får du två mejl direkt efter varandra med testlänkar. Återkoppling får du direkt efter genomförda tester. Har du inte fått något mejl med länk till tester, vänligen kolla i din skräppost då mejlet kan hamna där.
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta rektor Lotten Robertsson på lotten.robertsson@jenseneducation.se
