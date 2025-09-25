Uska Sökes Till Ögonklinik I Stockholm

Grünewald-Decker AB / Undersköterskejobb / Stockholm
2025-09-25


En Undersköterska sökes omg till en Ögonklinik i centrala Stockholm.
Uppdraget börjar omg och håller på till v.52
Du arbetar dagtid 07.30-16.00 mån-fredag
Du skall ha grundläggande kunskaper inom Ögonvård-
Krav är att du måste kunna journal anteckna i
WebDoc och Teleq
Sök endast detta jobb ifall du uppfyller kraven ovan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Via maile
E-post: kontakt@flexvik.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "USKA Ögon".

Arbetsgivare
Grünewald-Decker AB (org.nr 559363-5104)
111 34  STOCKHOLM

Arbetsplats
Stockholm

Jobbnummer
9527406

