Uska Sökes Till Ögonklinik I Stockholm
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
En Undersköterska sökes omg till en Ögonklinik i centrala Stockholm.
Uppdraget börjar omg och håller på till v.52
Du arbetar dagtid 07.30-16.00 mån-fredag
Du skall ha grundläggande kunskaper inom Ögonvård-
Krav är att du måste kunna journal anteckna i
WebDoc och Teleq
Sök endast detta jobb ifall du uppfyller kraven ovan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Via maile
E-post: kontakt@flexvik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "USKA Ögon". Arbetsgivare Grünewald-Decker AB
(org.nr 559363-5104)
111 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9527406