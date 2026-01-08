Usk/Ssk studerande till Sjuktransport Ambulansen, Sollefteå Sommar 2026
2026-01-08
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Är du intresserad av prehospital vård, är undersköterska eller sjuksköterskestuderande med fyra terminer avklarade till sommaren 2026, då kanske sjuktransportör vid ambulansen i Sollefteå är sommarjobbet för dig.
Som sjuktransportör utgår du från att självständigt - och i förekommande fall via teamarbete - utföra sjuktransporter i enlighet med beställningar från SOS Alarm. Länsverksamheten kommer ge erforderlig introduktion och utbildning för att du ska kunna utföra ditt uppdrag.
Det finns eventuellt goda möjligheter till förlängning och efter internutbildning fortsatt arbete på ambulans. Tjänsten avser vikariat över sommaren 2026, på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Usk/Ssk studerande till Sjuktransport Ambulansen, Sollefteå Sommar 2026Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Huvuduppdraget är att utföra såväl sittande som liggande sjuktransporter av patienter med ett vårdbehov som inte kräver ambulans. Som sjuktransportör kommer du också ha ett nära samarbete med den akuta ambulanssjukvården, och det kommer innebära samverkan vid ett flertal uppdrag. Du arbetar till stor del självständigt men teamarbete förekommer med andra sjuktransportörer eller med ambulansbesättningar i samband med förflyttningssituationer och samverkanslarm. Som en del av ambulanssjukvården kommer du, som sjuktransportör, att kunna larmas för att utföra livräddande första hjälpen vid akuta larm, exempelvis hjärtstopp, i väntan på ambulans.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har en undersköterskeutbildning eller är godkänd termin 4 på sjuksköterskeutbildningen till sommaren 2026
Har mycket god kunskap i svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Självständighet
Stabil
Serviceinriktad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning. Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:400". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Robert Karlström +46703123950 Jobbnummer
9674564