Usk/omvårdnadsass till Stroke- och rehabiliteringsavd, Ö-vik Sommar 2026
2026-01-12
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Stroke- och rehabiliteringsavdelningen tillhör Närsjukvårdsområde Norr och är en av tre medicinavdelningar vid Örnsköldsviks sjukhus.
Avdelningen har inriktning mot stroke och geriatriks rehabilitering samt akut medicinsk akutsjukvård.
Vi söker nu undersköterskor/omvårdnadsassistenter för sommarvikariat på heltid hos oss på Stroke- och rehabiliteringsavdelningen från 2026-06-08 eller enligt överenskommelse till och med 2026-08-30.
Hos oss arbetar du i team tillsammans med läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, kurator samt dietist. Vår arbetsplats präglas av ett högt engagemang, bra samarbete och en positiv attityd. Nu hoppas vi på att just DU vill bli en del av vårt gäng i sommar!
Vi erbjuder introduktion och viss utbildning i samband med att du börjar hos oss och du kommer att få med dig en bred kunskap inom medicinsk akutsjukvård.
I jobbet ingår sedvanliga omvårdnadsuppgifter för en undersköterska, så som:
Provtagningar
Kontroller
Såromläggningar
Allmän omvårdnad
Deltagande i patienters planerade rehabilitering
Viss dokumentation ingår
Du behöver kunna arbeta dag, kväll och varannan helg. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du i samarbetet med patienter och kollegor arbetar flexibelt och självständigt samt främjar teamsamverkan och ett positivt bemötande.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska, studerar till läkare/sjuksköterska och har avslutat termin 4 eller studerar till sjuksköterska på Umeå Universitet och har avklarat termin 3
Du behärskar det svenska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande för tjänsten om du
Har erfarenhet av medicinsk akutsjukvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Stabil
Flexibel
Samarbetsförmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Ersättning

Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
