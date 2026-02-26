Usk/omvårdnadsass till Hemodialysmottagningen, Sundsvall Sommar 2026
2026-02-26
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Dialysenheten består av dialysmottagning och självdialysmottagning som består av PD-mottagning och HemHd-mottagningen. Din placering kommer i första hand att bli på dialysmottagningen. På Dialysenheten arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterska och köksbiträde. Vi arbetar tätt ihop och har ett välfungerande samarbete.
Vi är ett trevligt gäng som har varierande och roliga arbetssysslor och där du blir en viktig del av verksamheten. Vi har alltid patienterna i centrum och utgår från den enskildes egenvårdsförmåga. På dialysen etablerar vi oftast en långvarig vårdrelation med patienterna.
Vi söker nu en undersköterska till vårt team! Tjänsten är ett vikariat på heltid över sommaren 2026 från vecka 24 till vecka 35.
Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
assistera vid behandlingarna
fylla på förråd
köksuppgifter
Arbetstiderna är måndag-lördag.
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska, alternativt dig som studerar till läkare eller sjuksköterska och har avklarat termin 4. För sjuksköterskestuderande från Umeå universitet är avslutad termin 3 tillräckligt för detta sommarvikariat.
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av arbete på sjukhus
Har arbetslivserfarenhet av njursjukvård och dialys
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Samarbetsförmåga
Stabil
Lojal
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
