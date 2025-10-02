Uroterapeut till urologimottagningen på Ersta sjukhus
Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers i Stockholm
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Ersta sjukhus ingår i Ersta diakoni och är Sveriges största idéburna sjukhus med en tydlig värdegrund - att se hela människan. Med anor från 1851 har vi bedrivit sjukvård på Södermalm i Stockholm, men vi tar emot patienter från hela landet. Här erbjuder vi högkvalitativ, specialiserad sjukvård med både bredd och spetskompetens. Vi är en universitetssjukhusenhet och bedriver forskning, utbildning och utveckling i samverkan med Karolinska Institutet. Vi växer för att kunna hjälpa fler och sedan 2023 har sjukhusets kapacitet tredubblats och åtta nya verksamheter har startat, däribland vår urologimottagning.
Hos oss får du:
en stimulerande arbetsplats på Ersta sjukhus, en idéburen vårdgivare utan vinstsyfte
möjlighet till kompetensutveckling och delaktighet i utvecklingsarbete
en arbetsmiljö där vi värnar om balans mellan arbete och privatliv
tillsvidareanställning, heltid eller enligt överenskommelse.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi också en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
Som uroterapeut hos oss kommer du att arbeta självständigt med utredning, behandling och uppföljning av patienter med olika urologiska tillstånd. I arbetet ingår:
mottagningsarbete med patientbesök, rådgivning och behandling
utredning och uppföljning vid urininkontinens, blåsfunktionsstörningar och andra urologiska problem
kateterbehandlingar och undervisning
nära samarbete med läkare, sjuksköterskor och andra professioner på mottagningen.
Vi lägger stor vikt vid att erbjuda ett personligt bemötande och hög medicinsk kvalitet, där du blir en viktig del i att utveckla vår verksamhet.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för patientmöten och vill bidra till en trygg och professionell vård. Du trivs med självständigt arbete men också uppskattar samarbete i team.
Du delar Erstas värdegrund om att se hela människan och våra värdeord; professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Vi söker dig som:
är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning/kompetens inom uroterapi
har erfarenhet från urologisk vård eller närliggande område.
Övrigt om rekryteringen
Vi tillämpar provanställning som standard.
Kontaktperson: Sahereh Roshandel, Verksamhetschef, sahereh.roshandel@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers
, http://www.erstadiakoni.se Arbetsplats
Ersta diakoni Kontakt
Sahereh Roshandel sahereh.roshandel@erstadiakoni.se Jobbnummer
9537411