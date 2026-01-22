Urogynekolog till Capio Läkargruppen Örebro
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Örebro Visa alla läkarjobb i Örebro
2026-01-22
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Örebro
, Hallsberg
, Lekeberg
, Nacka
, Kristinehamn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-22Om företaget
Capio Läkargruppen Specialistsjukhus ligger centralt i Örebro, vackert beläget intill Svartån. Hos oss arbetar cirka 160 medarbetare i en varm, familjär och flexibel organisation med korta beslutsvägar och stort fokus på kvalitet, service och utveckling.
På vår kvinnomottagning möts du av ett engagerat och sammansvetsat team bestående av läkare, sjuksköterskor, barnmorska, medicinska vårdadministratörer, teamsamordnare och en närvarande enhetschef. Vi värdesätter ett vänligt bemötande, gott samarbete och hög professionalism. vår vision är att vara Sveriges bästa servicegivare inom vård. Kom och väx med oss!
Din roll
Som gynekolog hos oss på kvinnomottagningen arbetar du med både mottagnings- och operationsverksamhet inom allmän gynekologi. Du möter patienter via remiss från regionen och närliggande län samt privata försäkringspatienter.
Dina arbetsuppgifter omfattar allmän gynekologisk mottagning, kolposkopier och koniseringar samt handläggning av urogynekologiska besvär. I arbetet ingår även utredning och behandling av klimakteriebesvär, blödningsrubbningar och menssmärta samt bedömning och behandling av framfall, urinläckage, sveda, klåda och flytningar. Du utför även hysteroskopier samt TVT- och prolapsoperationer.
Vi bedriver ingen obstetrik, abortverksamhet eller akutsjukvård. Journalsystemet vi använder är Cosmic.
Arbetsdagen startar kl. 08.00 och sista patienten tas emot kl. 15.30. Du träffar cirka 12-15 patienter per dag och dagen avslutas med telefonsamtal och receptförnyelser. Du arbetar nära sekreterare, sjuksköterskor och barnmorskor i en trygg och stödjande arbetsmiljö där samarbete står i fokus. Önskad tjänstgöringsgrad: 50 %, kan anpassas efter behov
Vi erbjuder dig
En varm, familjär och flexibel arbetsplats
Närvarande ledarskap och korta beslutsvägar
Kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag
Goda möjligheter till kompetensutveckling, både internt och externt
Konferens varje år
Ett arbetsklimat där service, kvalitet och omtanke genomsyrar vardagen
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad gynekolog med mångårig erfarenhet av mottagningsarbete, inklusive kolposkopi och konisering. Urogynekologisk kompetens är meriterande men inget krav. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och söker en trygg läkare med god klinisk kompetens och förmåga att arbeta självständigt.
Du har ett starkt engagemang för service och kvalitet, trivs i teamarbete och bidrar till en god arbetsmiljö samt har ett professionellt och empatiskt bemötande gentemot patienter.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag. I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Har du frågor om tjänsten eller vill veta mer? Tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig!
Varmt välkommen med din ansökan!
Publicerat: 26-01-21 Sista dag att ansöka är 26-03-01 Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7082677-1802370". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Manillagatan 1 (visa karta
)
702 12 ÖREBRO Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9698591