Uråsa skola söker nu lärare i fritidshem
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen
2026-01-13
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Uråsa skola är belägen ca 2,5 mil söder om Växjö. Skolan ligger naturskönt nära skogen och skolgården bjuder in till fysisk aktivitet och rörelseglädje. På Uråsa skola går det i dagsläget 29 elever fördelade på förskoleklass till årskurs 3. Elever i årskurs 3 har undervisning på Ingelstad skola på tisdagar där de har lektioner som idrott, slöjd och musik. Från årskurs 4 går eleverna från Uråsa skola på Ingelstad skola.
På Uråsa skola finns ett fritidshem, där det i dagsläget där de flesta elever är inskrivna. Fritids har unikt egna lokaler där de spenderar sin fritidstid. Vägg i vägg med avdelningen ligger skolans gymnastiksal som också används flitigt.
Eftersom vi är en liten enhet ges alla möjlighet att skapa goda och hållbara relationer, där all personal har god kännedom om alla elever. Den lilla enheten ställer krav på god samarbetsförmåga och lyhördhet för våra allas olikheter, såväl elever som personal på skolan. Vi arbetar för en trygg plats där eleverna får möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Att skapa studiero och att möta varje elev utifrån de behov och styrkor som finns är något vi ser som en förutsättning för att eleverna ska lyckas.
Som lärare i fritidshem på Uråsa skola kommer du att ansvara för att skapa undervisning som ger eleverna möjlighet att utvecklas intellektuellt, socialt, emotionellt, estetiskt och fysiskt. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet, både självständigt och tillsammans med ditt arbetslag. Du arbetar nära andra lärare och personal för att skapa en helhet i elevernas lärande och utveckling. Organiserade rastaktiviteter är en betydelsefull trygghetsskapande aktivitet som du kommer vara en del av. En annan viktig del i din roll är att kommunicera med vårdnadshavare om elevernas trivsel och framsteg. Huvuduppdraget är förlagt till fritids men en viss del undervisning i förskoleklass ingår också i ditt uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har en positiv elevsyn och vill att varje elev ska lyckas efter sin förmåga.
* Skapar en miljö där eleverna känner sig trygga och vill vara.
* Förstår vikten av planering och samarbete och trivs med att jobba i team men också självständigt.
* Är kreativ och vill vara med och forma fritidshemmet så att det är en plats för lärande, lek och utveckling.
* Vill bidra till enheten med ett fritidspedagogiskt perspektiv.
* Kommunicerar på ett professionellt och respektfullt sätt i alla möten.
* Är bra på att bygga goda och hållbara relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor.
* Har goda IT-kunskaper.
* Reflekterar kontinuerligt över din egen utveckling och söker alltid nya sätt att förbättra resultat och undervisning.
För att vara aktuell för tjänsten är du legitimerad lärare i fritidshem. Meriterande är behörighet i praktiskt estetiskt ämne. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med in ansökan!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Enligt avtal. Så ansöker du
