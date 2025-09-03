UR söker en produktionsledare till vår Teckenspråksredaktion
Sveriges Utbildningsradio AB / Kulturjobb / Stockholm Visa alla kulturjobb i Stockholm
2025-09-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Utbildningsradio AB i Stockholm
, Sollentuna
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
UR Teckenspråk är en del av projektområdet Minoritetsspråk och Tillgänglighet. Vi producerar utbildningsprogram på svenskt teckenspråk och söker nu dig som med struktur, driv och engagemang vill koordinera vår redaktion som produktionsledare. Om du brinner för tillgänglighet och gillar att få saker att hända, kan det här vara din nästa utmaning!
Det här erbjuder vi dig:
- Ett öppet och inkluderande arbetsklimat, där allas erfarenheter tas tillvara och mångfald är en självklarhet.
- En arbetsplats som präglas av engagemang, lärande och samhällsnytta.
- Möjligheten att göra skillnad - på riktigt - för den teckenspråkiga målgruppen.
- Ett stödjande nätverk av kollegor som brinner för samma syfte som du.
- Förmåner såsom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och intern kompetensutveckling.
Du kommer att arbeta på en teckenspråkig redaktion vilket innebär att det primära kommunikationsspråket är svenskt teckenspråk.
Arbetsuppgifter och ansvar
Som produktionsledare hos oss kommer du bland annat att:
- Ansvara för att stödja projekt och projektområdet administrativt, utifrån projektens behov.
- Koordinera och strukturera produktionen - upprätta tydliga produktions- och leveransplaner för pågående projekt.
- Ansvara för det interna informationsflödet för projekten till andra avdelningar på UR.
- Bidra till arbetet med budget och uppföljning, samt stötta projektledare med rapporteringsarbetet i UR:s system.
Vi söker dig som:
- Behärskar svenskt teckenspråk och innehar dövkompetens.
- Gymnasieexamen eller motsvarande, alternativt relevant arbetslivserfarenhet.
- Har god erfarenhet av produktion- och leveransplanering, gärna inom medie- eller utbildningssektorn.
- Har erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter och budgetuppföljning.
- Är en tydlig kommunikatör som gillar att samarbeta och är strukturerad och effektiv i ditt arbetssätt.
Vem vi tror att du är:
- Social, prestigelös och nyfiken på att lära nytt.
- En lagspelare som gärna samarbetar och bidrar både i stort och smått.
- Lösningsorienterad och flexibel - du kan prioritera om när det behövs och gillar ett högt tempo.
- Strukturerad med förmåga att se både detaljer och helhet.
- Ansvarstagande och engagerad.
Hur du ansöker
I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av urvalsfrågor och CV i stället för att be om ett personligt brev. Det är för att säkerställa att rekryteringen blir kompetensbaserad och effektiv. Genom att klicka på länken nedan kommer du till ansökningsformuläret. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Senast ansökningsdag är 21 september.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-03Övrig information
- Tjänsten är ett vikariat på 12 månader med tillträde i oktober 2025.
- Det här arbetet är platsförlagt och du förväntas huvudsakligen vara närvarande på UR:s kontor i Stockholm, utifrån redaktionens behov.
- Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Sara Carlsson, Innehållschef: sara.carlsson@ur.se
. För anställningsfrågor var vänlig kontakta Christine Malmer, HR-partner: christine.malmer@ur.se
- Fackliga upplysningar lämnas av SACO, Unionen, eller Journalistförbundet (SJF). Samtliga nås via telefon 08-784 40 00.
På UR förenas vi i vår passion att skapa kunskap för livet - för de många och de få. I vårt unika uppdrag kombinerar vi berörande journalistik med effektiv pedagogik och stöttar skolan och allmänheten med oberoende och pålitlig kunskap, och vi är stolta över det positiva bidrag vårt arbete har.
På UR får vår nyfikenhet och kreativitet spelrum. Vår omväxlande vardag gör vårt arbete både roligt och spännande. Hos oss är det lätt att vara människa på jobbet. Tillsammans skapar vi en välkomnande, positiv och prestigelös kultur. Vi vill varandra väl, och stöttar varandra i stort som smått. För att du ska må bra och nå din fulla potential erbjuder vi flexibiliteten att lägga livspusslet och få ett hållbart arbetsliv. Sammantaget gör detta oss till en schysst arbetsplats.
Vi värdesätter allas olikheter, för det är samspelet mellan vår bredd av kompetenser, personligheter och bakgrunder som är grunden i vår framgång. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Utbildningsradio AB
(org.nr 556195-1996), https://www.ur.se/ Arbetsplats
Sveriges Utbildningsradio Jobbnummer
9489543