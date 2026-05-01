Upptäck en värld av möjligheter som lärling inom Folktandvården!
Vi är drygt 340 medarbetare i Folktandvården Kronoberg och vår verksamhet består av allmäntandvård och specialisttandvård, en utvecklingsklinik, mobil klinik, administrativt kansli och Servicecenter. Vi har kliniker i 6 av länets 8 kommuner och vårt gemensamma uppdrag är att skapa en god munhälsa hos kronobergarna.
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Arbetsuppgifter
Nyfiken på tandvård men inte säker på om det är något för dig?
Nu har du chansen att testa på ett jobb som gör skillnad på riktigt.
Vi söker dig som snart tar studenten, eller nyligen har gjort det, och som är nyfiken på hur det är att jobba inom tandvården. Hos oss får du prova på yrkeslivet, lära dig massor och upptäcka om tandvård kan vara din grej.
Lärlingsprogrammet startar med en grundläggande odontologisk introduktion. Sedan får du testa olika arbetsuppgifter och följa med i vardagen på en tandvårdsklinik. Du får inblick i flera olika yrken inom tandvården och se hur ett team jobbar tillsammans för att hjälpa människor till bättre munhälsa.
Till en början har du alltid stöd av en handledare, men målet är att du steg för steg ska kunna ta mer ansvar och själv klara arbetsuppgifter som inte kräver en tandvårdsutbildning.
Under programmet får du också:
* göra spännande studiebesök i olika delar av verksamheten
* skugga en tandläkar- och tandhygieniststudent och få en känsla för hur studierna är
* bygga värdefull arbetslivserfarenhet
Det här är en perfekt möjlighet för dig som vill testa, utforska och få koll inför framtida studieval samtidigt som du gör något meningsfullt.
Redo att ta första steget mot framtiden? Sök lärlingsprogrammet hos oss!

Kvalifikationer
Vi söker dig som har läst ett fullständigt gymnasieprogram eller har läst upp dina betyg så att de motsvarar ett fullständigt gymnasieprogram. När du skickar in din ansökan måste du bifoga betygsdokument som styrker din behörighet och vi vill att du bifogar ett personligt brev där du skriver varför du vill vara lärling i Folktandvården, ange gärna också om det är något speciellt tandvårdsyrke som du är intresserad av.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Arbetstid: Dagtid.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 266/2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Folktandvård

Kontakt
Vision
Sara Olander sara.olander@kronoberg.se 0470-59 99 90
9886957