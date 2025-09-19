Uppsökare till Myndigheten för skadligt bruk och beroende
Södertälje kommun / Behandlingsassistentjobb / Södertälje Visa alla behandlingsassistentjobb i Södertälje
2025-09-19
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Gör skillnad genom uppsökande arbete - i förebyggande syfte och i pågående ärenden.
Vi söker två engagerade uppsökare till vårt förebyggande arbete inom Myndigheten för skadligt bruk och beroende i Södertälje kommun.
Som uppsökare arbetar du nära individer i utsatta livssituationer, med fokus på att förebygga skadligt bruk och beroende samt att stödja personer i pågående insatser. En central del av uppdraget är att etablera och bibehålla kontakt med klienter över tid, för att skapa kontinuitet och trygghet i insatsen. Du blir en viktig del av en dynamisk och rehabiliterande enhet som arbetar resursstärkande med målet att frigöra varje individs unika potential. Du samverkar dagligen med socialsekreterare och ser dig som en självklar del av myndighetens viktiga arbete att arbeta rättsäkert och stödjande.
Vi söker dig som har förmåga att skapa tillitsfulla relationer, motivera till förändring och samverka med andra aktörer inom kommunen och externa myndigheter. Du förväntas vara en aktiv samverkanspart och bidra till att klienter får rätt stöd - och att de kan ta emot och fullfölja sina insatser.
Vårt bemötande ska präglas av tillgänglighet, respekt och inkludering. Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Som uppsökare arbetar du aktivt ute i samhället för att identifiera behov, bygga relationer och erbjuda stöd. Du är en nyckelperson i vårt arbete med att förebygga social utsatthet, psykisk ohälsa och skadligt bruk. Ingen dag är den andra lik - du möter människor där de befinner sig, både fysiskt och i livet. Du arbetar flexibelt med uppdrag från myndigheten och bistår socialsekreterare i deras arbete med att matcha rätt insats till rätt klient.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Etablera kontakt med vuxna i riskzon för skadligt bruk och beroende.
• Bibehålla och följa upp redan etablerande kontakter för att fortsätta stödja klienten till att ta emot stöd från socialtjänsten.
• Genomföra tidiga samtal och motiverande insatser i nya och pågående ärenden.
• Vara en länk mellan klienten och andra professionella exemplevis behandlare/boendestödjare osv.
• Uppsökande arbete på offentliga platser och i samverkan med andra aktörer, arbeta med att länka klienten till rätt instans och insats.
• Informera om socialtjänstens stöd och möjligheter till klienter men också viktiga samverkanspartner.
• Bidra till utveckling av metoder för tidiga insatser. Omvärldsbevaka det förebyggande fältet och bidra till verksamhetens mål med att arbeta kunskap/Evidensbaserat.
• Analysera och följa upp det förebyggande arbetet. Skapa nuläges och behovsanalyser utifrån målgruppen.
Vem är du?Kvalifikationer
• Har relevant yrkes- eller högskoleutbildning, exempelvis socionom, beteendevetare, behandlingspedagog eller liknande
• Erfarenhet av socialt arbete, särskilt inom skadligt bruk och beroende.
• Tidigare uppsökande eller förebyggande arbete.
• Kunskap i metoder som MI och lågaffektivt bemötande.
Meriterande:
• Praktik eller studentanställning inom socialtjänst som exempelvis VFU-student eller praktikant. Dina personliga egenskaper
• Du är analytisk och engagerad, och för dig är det självklart att bidra til verksamhetens utveckling.
• Du är ansvarstagande, har gott omdöme och arbetar kvalitetsmedvetet.
• Du är strukturerad, samarbetsinriktad och nyfiken.
• Du gillar förändring och vill bidra till utveckling och nytänkande.
• Du är professionell och empatisk och arbetar utifrån Södertälje kommuns värdegrund.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av en trygg och utvecklingsinriktad arbetsgrupp med enhetschef, gruppledare, socialsekreterare, administratör och ett team som arbetar med samsjuklighet. Vi delar lokaler med öppenvården och relationsvåldcenter - centralt i Södertälje. Vi är en trygg arbetsplats där vi är måna om att ständigt utveckla vårt arbete. Vi har ett driv för målgruppen och för oss är det självklart att vara inkluderande, flexibel och motiverande mot varandra som för våra klienter.
Som nyanställd får du introduktion på arbetsplatsen och en mentor, men även ett gemensamt introduktionsprogram för nyanställda inom vuxen. Enheten tillämpar årsarbetstid.
Vi rekryterar till en projektanställning på två år med arbetstider på dagtid, måndag till fredag. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Om du brinner för att ge långsiktigt stöd och arbeta utifrån individens unika behov i nära samverkan med våra interna utförare, då kommer du att trivas hos oss!
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där ditt engagemang och din kompetens verkligen gör skillnad.
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster som kräver registerkontroll. Ett registerutdrag (bakgrunds- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Asiye Kosmaz asiye.kosmaz@sodertalje.se 08-523 066 96 Jobbnummer
9518049