Uppsökande verksamhet för vuxna söker ny kollega
2026-01-15
Vill du vara med och göra skillnad för människor som lever i hemlöshet i Helsingborg? Personerna som vi möter befinner sig i en social utsatthet och vi jobbar uppsökande ute på fältet där dom finns. För att arbeta med detta uppdrag vill vi att man gillar att ta sig an utmaningar och har ett stort tålamod, både för invånaren och gentemot samverkanspartners.
Är du trygg kommunikativ och trivs med att arbeta nära invånare?
Då kan du vara den vi söker!
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
Vi har genomgått en spännande organisationsförändring med fokus på att skapa en mer tillgänglig socialtjänst utifrån tre huvudområden: myndighet, insatser och service samt boende. Vi har höga ambitioner. Men för att lyckas behöver vi dig.
Uppsökande verksamhet riktar sig till personer över 20 år som lever i hemlöshet, har ett skadligt bruk/beroende, psykisk ohälsa eller befinner sig i en socialt utsatt situation. Vi jobbar på uppdrag av invånaren och vårt stöd är frivilligt.
Vi samverkar med flera aktörer inom kommun och civilsamhället. Tillsammans med invånaren bygger vi broar för möjlighet till förbättrade levnadsvillkor både för den enskilde individen och för målgruppen.
Vi är två socialsekreterare som jobbar med uppsökande verksamhet, en av oss ska ta sig an ett nytt uppdrag inom förvaltningen och vi söker därför en ny kollega.
Inom enhet 1, insats och service, jobbar vi tillsammans med 16 andra kollegor med skilda uppdrag med inriktning på socialt fältarbete.
Som uppsökare får du en varierad och meningsfull roll där du bland annat:
• Ge praktiskt och socialt stöd för att skapa möjlighet till återhämtning och förbättrade levnadsvillkor
• Ge information och erbjuda rådgivning kring vilket stöd som finns inom Helsingborg både från kommunala och civila organisationer.
• Kartlägga målgruppens behov i syfte att utveckla och anpassa stödet över tid.
Vi bygger samarbeten med myndigheter, civilsamhälle och andra viktiga aktörer.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen eller annan högskoleutbildning inom socialt arbete eller liknande, alternativt yrkeshögskola inom socialpedagogik eller liknande
• Erfarenhet av arbete med skadligt bruk och beroende, psykisk ohälsa, hemlöshet eller socialt utanförskap.
• Körkort och kör bil.
Du är en trygg och lugn person med hög personlig mognad, vilket gör att du kan fatta snabba beslut när situationen kräver det. I rollen som socialarbetare arbetar du uppsökande och trivs i en utåtriktad roll där du får använda ditt engagemang, din drivkraft och din initiativförmåga. Du är lyhörd, nyfiken och prestigelös - egenskaper som hjälper dig att bygga förtroendefulla relationer med invånare och olika samverkanspartners. För att lyckas i arbetet behöver du också kunna sätta tydliga gränser och stå stadigt i dig själv, även i utmanande situationer.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Kännedom om Helsingborgs sociala strukturer och samverkande aktörer.
• Erfarenhet av arbete med invånardriven insats
• Du kan dokumentera i Lifecare eller har dokumentationsvana.
• Erfarenhet av Signs of safety
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Övrig information
Du behöver ha körkort och köra bil för att kunna utföra arbetsuppgifterna.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100 %
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Fackliga företrädare
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
