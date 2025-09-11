Uppsatspraktikanter till Malmö, Lund och Stockholm
2025-09-11
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/uppsatspraktikanter-till-malmo-lund-och-stockholm-1.
Vi ser fram emot din ansökan!
Ska du skriva examensarbete kommande termin?
Vi erbjuder avlönad praktik i samband med ditt uppsatsskrivande!
Hos oss på Gulliksson uppskattar vi kontakten med duktiga, ambitiösa studenter och unga talanger och vi tar därför regelbundet emot studenter som vill praktisera hos oss under studietiden. Vi söker uppsatspraktikanter inför varje termin och vi skulle gärna välkomna dig som är i sluttampen på dina juridikstudier och vill göra uppsatspraktik på en affärsjuridisk advokatbyrå med engagerade och kunniga jurister.
Vad innebär det att praktisera hos oss?
Praktiken ger dig en bra inblick i hur det är att arbeta på en affärsjuridisk byrå samtidigt som du blir en värdefull extraresurs för oss i klientuppdragen. Tillsammans med våra advokater och jurister får du delta i olika typer av uppdrag och får därmed prova på de olika rättsområden vi arbetar med och chansen att öka dina kunskaper i praktisk tillämpning.
På Gulliksson har vi ett öppet klimat med högt i tak och närmast familjär stämning. Du får praktisera i ett trevligt team som präglas av samarbete och arbetsglädje. Prestigen och de vassa armbågarna har vi lagt åt sidan.
Vad får man göra som uppsatspraktikant på Gulliksson?
Som uppsatspraktikant kommer du att delta i den dagliga verksamheten och arbeta i de ärenden som sysselsätter oss vid tidpunkten. Under din praktik kommer du bl.a. att få arbeta med registrering av varumärken, göra rättsutredningar, upprätta förslag till yttranden och hjälpa till med förvaltningsåtgärder i konkurs. Våra konkursförvaltare är knutna till Malmökontoret och praktik med inriktning mot obeståndsrätt erbjuds därför endast där. Samtidigt som du praktiserar ges du plats och möjlighet att skriva din examensuppsats. Vi bistår gärna med vår kunskap och agerar bollplank vid val av ämne och frågeställning. Uppsatspraktikant anställs på deltid och erbjuds ersättning för arbetet.
Vem söker vi?
Vi söker efter duktiga, ambitiösa studenter i sluttampen av sina studier som är redo för att pröva sina vingar på en affärsjuridisk byrå. Du, precis, som vi brinner för affärsjuridiken och gärna immaterialrätten och dess närliggande rättsområden. Du delar vår syn på hur vi bedriver vår verksamhet med stort engagemang för våra uppdragsgivare och fokus på att våra tjänster ska bidra till deras affärsnytta. Självklart har du som söker mycket goda studieresultat och goda språkkunskaper eftersom vi har en internationell verksamhet med klienter och samarbetspartners över hela världen. Som person är du driven, engagerad och har lätt för att samarbeta.
Välkommen med din ansökan!
Uppsatspraktiken omfattar ca tre månader under februari-april eller september-november. Sista ansökningsdag för vårterminen är den 15 novemberoch för höstterminen den 30 april. Ansök via ansökningsformuläret. Här bifogar du personligt brev, CV och betygskopior. Ange i din ansökan för vilken period du söker, vilken ort du har intresse av och ifall du är intresserad av att praktisera med inriktning på obeståndsrätt.
Frågor? Läs mer om oss här på hemsidan eller kontakta HR och Talent ManagerBirgitta Larsson, telefon 040-664 44 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
