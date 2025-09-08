Uppsatspraktik vid Kammarrätten i Stockholm
2025-09-08
Kammarrätten i Stockholm är den största av Sveriges fyra kammarrätter och är också landets migrationsöverdomstol. Domstolen har ca 200 medarbetare varav ca 130 är jurister och därav ca 60 ordinarie domare.
Organisationen består av fyra dömande avdelningar, en måladministrativ avdelning och en administrativ enhet.
Kammarrätten handlägger ca 600 olika måltyper, där de vanligast förekommande målen rör migrations-, socialförsäkrings- och skatterätt.
Kammarrätten utvecklar ständigt arbetsformerna för att uppfylla medborgarnas krav på rättssäkerhet, effektivitet, öppenhet och tillgänglighet.
Arbetet på domstolen präglas av öppenhet och inkludering.
Kammarrätten arbetar aktivt för ett hållbart arbetsliv och värnar om medarbetarnas välbefinnande genom ett brett utbud av aktiviteter kopplat till arbetsmiljö och hälsa. Utöver detta har vi ett gediget utbud av intern kompetensutveckling. Domstolen är vackert och centralt belägen på Riddarholmen i Stockholm.
Kammarrätten eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön samt etnisk och kulturell bakgrund.
Kammarrätten söker en eller flera uppsatspraktikanter som studerar på juristprogrammet.
Som uppsatspraktikant kommer du att få en inblick i kammarrättens verksamhet genom praktiskt arbete under 10 veckor på vårterminen 2026. Handläggningen i kammarrätten är huvudsakligen skriftlig och målen avgörs vanligen av två eller tre domare efter muntlig föredragning. Du kommer att, på samma sätt som domstolens fiskaler och föredragande jurister, handlägga och föredra mål för avgörande. De mål som du får arbeta med kan styras utifrån det ämne som du avser att behandla i din uppsats. Sökande som planerar att skriva uppsats med anknytning till de målområden som kammarrätten handlägger har företräde vid antagning.
Praktikanten får ingen lön eller annan ersättning från kammarrätten under praktiken.
Praktikanten ska vara personskadeförsäkrad genom universitet.
Personligt brev, CV och giltigt betyg från juristutbildningen ska ingå i din ansökan. Sista ansökningsdag är den 5 oktober 2025.
Kommunikation med anledning av ansökan kommer i första hand ske per e-post. Eventuella frågor besvaras av de administrativa juristerna, administrativajurister.kst@dom.se
, 08-561 690 29.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KST 2025/350".
Sveriges Domstolar, Kammarrätten i Stockholm
Kammarrättsfiskaler
Administrativa jurister administrativajurister.kst@dom.se 08-561 690 29
