Uppsalahem söker extrajobbare till helgjobb i Gottsunda!
Uppsalahem Aktiebolag / Fastighetsskötarjobb / Uppsala Visa alla fastighetsskötarjobb i Uppsala
2026-06-24
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Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag och har ca 300 engagerade medarbetare som förvaltar vårt bestånd av ca 18 000 lägenheter. Hos oss får du arbeta med något av det som är mest betydelsefullt för människor, deras hem.
Ditt uppdrag hos oss
I det här jobbet hjälper du till att hålla våra bostadsområden rena och trivsamma. Arbetet är fysiskt och sker främst utomhus, så du behöver vara beredd på att jobba i alla väder.
Dina arbetsuppgifter kommer främst att vara:
Skräpplockning och att hålla våra gårdar och gångvägar rena
Städning av våra miljöstugor
Städning av våra trapphus
Du kan även få hjälpa till att dela ut enkäter eller information till våra hyresgäster samt stötta vid mindre aktiviteter och evenemang i området. Arbetet omfattar 4 timmar varannan lördag.
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, gillar att samarbeta och inte är rädd för att ta i när det behövs.
Den här tjänsten ingår i Uppsalahems satsning på att ge ungdomar i våra bostadsområden möjlighet till en första kontakt med arbetslivet. Syftet är att skapa meningsfull sysselsättning, stärka ungas arbetslivserfarenhet och bidra till ökad delaktighet i området. Vi söker därför dig som är mellan 13 och 17 år och bor i Gottsunda.
Vi på Uppsalahem
På Uppsalahem möts mod, nyfikenhet och stark vilja att göra skillnad. Här arbetar vi tillsammans för att forma framtidens boende - med idéer som vågar utmana och lösningar som gör vardagen bättre för Uppsalabor. Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka Uppsalas utveckling tillsammans med engagerade kollegor som är stolta över det vi skapar. Tillsammans arbetar vi för ett levande och hållbart Uppsala där människor kan leva och trivas, idag och i framtiden. Läs mer om oss, vår historia och våra värderingar på www.uppsalahem.se.
Om anställningen
Omfattning: 4 timmar varannan lördag Anställningsform: Visstidsanställning fram till december 2026 med möjlighet till förlängning till maj 2027 Start: Enligt överenskommelse Placering: Södra distriktet (Gottsunda)
Nyfiken?
Vill du veta mer om tjänsten? Då ska du kontakta handledare Ibrahim Kanjou, ibrahim.kanjou@uppsalahem.se
. Vi går igenom ansökningarna löpande så rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-07-09
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7894093-2067820". Arbetsgivare Uppsalahem Aktiebolag
(org.nr 556137-3589), https://xn--karrir-fua.uppsalahem.se
Valthornsvägen 1C (visa karta
)
756 50 UPPSALA Arbetsplats
Uppsalahem Jobbnummer
9976233