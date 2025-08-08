Uppsalahem söker en studentmedarbetare med fokus på informationshantering!
Uppsalahem AB / Assistentjobb / Uppsala Visa alla assistentjobb i Uppsala
2025-08-08
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsalahem AB i Uppsala
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag och har ca 300 engagerade medarbetare som förvaltar vårt bestånd av ca 18 000 lägenheter. Hos oss får du arbeta med något av det som är mest betydelsefullt för människor, deras hem.
På Uppsalahem har vi som mål att bli Sveriges bästa bostadsbolag! Digital informationsförvaltning har en central del i att lyckas med ett datadrivet arbetssätt och effektiva processer. Just nu jobbar vi med informationskartläggning och kommer under nästa år att ta fram strategier för digitalt bevarande av informationen i våra system.
Ditt uppdrag hos oss
Som studentmedarbetare tillhör du IT- och digitaliseringsavdelningen. I rollen kommer du att arbeta med frågor kring allmänna handlingar och informationshantering. Uppsalahem jobbar för att minska pappershanteringen, och som studentmedarbetare stöttar du verksamheten i att utveckla hanteringen av digitala handlingar. Du kommer delta i projekt kring att till exempel ta fram rutin för ersättningsscanning.
Dina arbetsuppgifter innehåller bland annat:
sedvanliga arbetsuppgifter som registrator, t.ex. postöppning, skanning, öppna/stänga ärenden och diarieföring i Uppsalahems diarium
hantera, registrera och distribuera de handlingar som bolaget får in via post samt mejl
göra rutinmässiga utlämnanden av handlingar ur systemet
ge service till allmänheten, myndigheter och företag m.fl.
Vem är du? Studerar på universitet eller högskola inom arkivvetenskap eller motsvarande
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet
intresse för it-relaterade frågor kring dokument- och ärendehanteringssystem
Vad är en studentmedarbetare?
Som studentmedarbetare studerar du på universitet eller högskola samtidigt som du utför ett kvalificerat arbete hos oss.
Du erbjuds en flexibel tjänst med upp till 15h arbete per vecka. Anställningen är anpassad för att du ska kunna kombinera heltidsstudier med ditt arbete på Uppsalahem. Du arbetar med samma uppgifter som vår ordinarie personal men med en viss anpassning till den begränsade arbetstiden.
Vi på Uppsalahem
Välkommen till oss på Uppsalahem! Vi är vad vi heter, hem för var sjätte Uppsalabo. Vi äger, förvaltar och bygger bostäder för stora, små dagdrömmare, tv-tittare, fågelskådare och gamers. Vill du vara med och jobba för ett levande och hållbart Uppsala där alla kan leva och trivas? Som det ledande bostadsbolaget i Uppsala är vår vision att bli Sveriges bästa bostadsbolag. Läs mer om oss, vår historia och våra värderingar på www.uppsalahem.se.
Här kan du även läsa mer om vilka förmåner vi erbjuder.
Om anställningen
Omfattning: Upp till 15 timmar i veckan Anställningsform: Du kommer kontrakteras för en termin i taget med möjlighet att arbeta på sommaren Start: Enligt överenskommelse Placering: Cykelfabriken
Nyfiken?
Vill du veta mer om tjänsten? Då ska du kontakta IT- och digitaliseringschef Åsa Engström, asa.engstrom@uppsalahem.se
eller HR-partner Gustav Åsbrink, gustav.asbrink@uppsalahem.se
. Vi går igenom ansökningarna löpande så rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-09-09.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsalahem AB
(org.nr 556137-3589), https://www.uppsalahem.se/om-oss/ Arbetsplats
Uppsalahem Jobbnummer
9450514