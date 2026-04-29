Uppsalahem söker en bobutikssäjare med ansvar för reception!
2026-04-29
Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag och har ca 300 engagerade medarbetare som förvaltar vårt bestånd av ca 18 000 lägenheter. Hos oss får du arbeta med något av det som är mest betydelsefullt för människor, deras hem.
Ditt uppdrag hos oss
Rollen som bobutikssäljare med receptionsansvar är en kombinerad tjänst som innefattar arbete både i receptionen och i vår bobutik. Du är en central kontaktpunkt för våra hyresgäster och möter dem i olika typer av ärenden, från allmänna boendefrågor till rådgivning kring inredning och tillval. I varje möte bidrar du till en professionell, trygg och serviceinriktad kundupplevelse.
I receptionen tar du emot besökare, besvarar frågor och säkerställer att inkommande ärenden hanteras effektivt och slussas vidare inom organisationen enligt gällande rutiner. Rollen innefattar även intern service där du stöttar kollegor med exempelvis passerkort, parkeringstillstånd, besökshantering och andra administrativa uppgifter. Arbetet ställer krav på struktur, tydlighet och ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Parallellt arbetar du i bobutiken där du vägleder hyresgäster i frågor som rör tillval, underhåll och inredning. Du ansvarar för att beställningar hanteras, administreras och följs upp genom hela processen, från första kontakt till färdig leverans med fokus på kvalitet och en god kundupplevelse över tid. I rollen ingår även att hålla dig uppdaterad kring utbud och trender på marknaden samt att fånga upp hyresgästernas behov, för att kunna erbjuda relevanta och genomtänkta val. Med din kunskap guidar du hyresgäster till hållbara och långsiktiga lösningar som bidrar till trivsamma hem.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta emot hyresgäster och besökare i receptionen och vara en trygg första kontakt
Vägleda i boendefrågor och säkerställa att ärenden tas vidare till rätt funktion
Rådgivning kring inredning, tillval och lägenhetsunderhåll till hyresgäster
Uppdatera och utveckla sortimentet i den fysiska och digitala bobutiken
Hålla dig uppdaterad kring trender och hyresgästernas behov
Utveckla arbetssätt, rutiner och kundupplevelse kopplat till bobutik och reception
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom inredning, homestyling eller liknande inriktning
• Arbetslivserfarenhet inom inredning eller homestyling
• Arbetslivserfarenhet inom kundservice
• Goda språkkunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
• B-körkort
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har ett starkt servicefokus och ett genuint intresse för inredning. Du känner dig trygg i mötet med människor och har en naturlig förmåga att bygga förtroende, samtidigt som du är lyhörd för kundens behov. Eftersom rollen innebär mycket kundkontakt är det viktigt att du arbetar strukturerat och säkerställer att varje ärende hanteras professionellt och följs upp på ett noggrant sätt. Som person är du ansvarstagande och lösningsorienterad, med ett driv att leverera service av hög kvalitet i varje del av arbetet.
Vi på Uppsalahem
På Uppsalahem möts mod, nyfikenhet och stark vilja att göra skillnad. Här arbetar vi tillsammans för att forma framtidens boende - med idéer som vågar utmana och lösningar som gör vardagen bättre för Uppsalabor. Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka Uppsalas utveckling tillsammans med engagerade kollegor som är stolta över det vi skapar. Tillsammans arbetar vi för ett levande och hållbart Uppsala där människor kan leva och trivas, idag och i framtiden. Läs mer om oss, vår historia och våra värderingar på www.uppsalahem.se.
Här kan du även läsa mer om vilka förmåner vi erbjuder.
Om anställningen
Omfattning: Heltid Arbetstider: 08.00-17.00 Anställningsform: Tillsvidare Start: Senast 1 september 2026 Placering: Cykelfabriken
Nyfiken?
Vill du veta mer om tjänsten? Då ska du kontakta Chef Förvaltningsstöd, Sarah Falk: sarah.falk@uppsalahem.se
. Vi går igenom ansökningarna löpande så rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-05-22.
Vi ser fram emot att höra från dig!
