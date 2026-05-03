Uppsala: Kundtjänstmedarbetare Tysktalande till e-handelsbolag
2026-05-03
Vi står inför satsningar på flera nya områden och i vår kundtjänst har du en viktig roll att serva kunderna på bästa sätt.
Som kundtjänstmedarbetare hos oss ingår du i ett trevligt team. Vi söker nu dig som kan ge support till den svenska och tyska marknaden och som har ett långsiktigt intresse av att arbeta i en serviceinriktad roll.
Uppdraget
I rollen som kundtjänstmedarbetare kommer du främst att arbeta med att besvara inkommande kundärenden via telefon, e-post och chatt.
Ditt fokus kommer att ligga på att ge förstklassig och effektiv service när du besvarar frågor kring beställningar, leveranser, produkter, reklamationer och betalningar. Vi arbetar med kontinuerlig uppföljning på våra kunders upplevelse för att utveckla oss i kundtjänsten.
I tjänsten ingår även att emellanåt vara behjälplig på andra avdelningar. Publiceringsdatum2026-05-03Kvalifikationer
Rollen passar dig som gillar att ge fantastisk service, både personligen samt med dator och telefon som verktyg. Du kan använda tyska och svenska i tal och skrift. Du har lätt att hantera flera system och telefon parallellt.
Förutom effektiv hantering av kundernas ärenden är språknivå och trevlig tonalitet i kundbemötandet viktigt för oss, och det kommer att genomföras arbetsprov under rekryteringsprocessen.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och ser att du som person är serviceinriktad, kommunikativ och kan hantera olika uppgifter simultant. Rätt person för tjänsten uppskattar variationen av ärenden, tar ansvar för sina uppgifter, kan anpassa tempo efter arbetsmängd och är en lagspelare som bidrar i gruppen. Erfarenhet av eller god kännedom om snus och nikotinprodukter är meriterande
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månader provanställning på huvudkontoret i Uppsala.
Vi gör löpande urval och tjänsterna kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Omfattning: Heltid med start omgående
Arbetstider: 7:30-16:30 lunch 12-13. Flexibilitet finns
• Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
