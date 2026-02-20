Uppsala: Kundtjänstmedarbetare till e-handelsbolag
2026-02-20
iPiccolo AB står inför spännande satsningar inom flera nya områden. I vår kundtjänst spelar du en central roll i att ge våra kunder bästa möjliga service. Vi söker nu dig som vill arbeta i en serviceinriktad roll med att ge effektiv support.
Uppdraget
I rollen som receptionist och kundtjänstmedarbetare kommer du främst att besvara inkommande kundärenden via telefon, e-post och chatt.
Ditt fokus kommer att ligga på att ge förstklassig och effektiv service när du besvarar frågor kring beställningar, leveranser, produkter, reklamationer och betalningar. Vi arbetar med kontinuerlig uppföljning på våra kunders upplevelse för att utveckla oss i kundtjänsten.
I tjänsten ingår även att vara behjälplig i vår reception och utlämningsdisk samt på andra avdelningar, där arbetsuppgifter som packning och returhantering kan vara aktuella.
Rollen passar dig som är trygg i kundhantering och som gillar att ge fantastisk service, personligen samt med dator och telefon som verktyg. Du har god svenska i tal och skrift. Du har lätt att hantera flera system och telefon parallellt. Erfarenhet eller kunskap om produkter som ljuskällor, robotdammsugare eller 3D-skrivare är av stort intresse för oss. Erfarenhet av administrativt arbete eller arbete i reception är meriterande, liksom B-körkort.
Förutom effektiv hantering av kundernas ärenden är språknivå och trevlig tonalitet i kundbemötandet viktigt för oss och det kommer att genomföras arbetsprov under rekryteringsprocessen.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och ser att du som person är serviceinriktad, kommunikativ och kan hantera olika uppgifter simultant. Rätt person för tjänsten uppskattar variationen av ärenden, tar ansvar för sina uppgifter, kan anpassa tempo efter arbetsmängd och är en lagspelare som bidrar i gruppen.
Tjänsten är en visstidsanställning under cirka ett år på iPiccolos huvudkontor i Uppsala.
Vi gör löpande urval och tjänsterna kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt.
Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Om iPiccolo AB:
iPiccolo AB är ett av Nordens ledande e-handelsföretag. Det startades av två entreprenörer i Uppsala år 2000 och har allt sedan starten haft en god lönsamhet. Det ledande varumärket inom iPiccolo AB är inkClub.com som säljer bläckpatroner, toner, kontorsmaterial, 3D-skrivare, ljuskällor och andra förbrukningsvaror till privatpersoner och företag. inkClub har hög varukännedom i Norden och är etablerat på tio av de största marknaderna i Europa. Över fem miljoner kunder har fram till idag handlat hos inkClub. Idag driver iPiccolo AB elva olika varumärken inom e-handel bland annat även Dammsugarpåsar.nu och Lysman.com.
Företaget omsatte över 600 miljoner kronor år 2024 och har 110 anställda. iPiccolo är expansivt, kännetecknas av en entreprenörsanda och växer kontinuerligt både genom organisk tillväxt och företagsförvärv. Huvudkontor och distributionscenter för hela den europeiska marknaden ligger centralt i Uppsala.
iPiccolo AB har via medlemskap i Svensk Handel kollektivavtal med Unionen.
iPiccolo AB erbjuder alla medarbetare:
Friskvårdsbidrag 3 500 kr. per år
Friskvårdstimme
Personalrabatt på vårt sortiment
Föräldralön
Tjänstepension (allmänna pensionsförmåner enligt gällande lag)
Terminalglasögon kostnadsfritt samt rabatterade glasögonbågar hos Synoptik
Uppdragsgivare: iPiccolo AB
Ort: Uppsala
Omfattning: Visstidsanställning t.o.m. mars 2027
Arbetstider: Heltid, flexibla arbetstider om 8 timmar per dag. Start mellan kl. 7.30 och 8.45 med 30 eller 60 minuters lunch.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
