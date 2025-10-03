Uppsala kommun söker näringslivsutvecklare
2025-10-03
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Vill du vara med och bidra till Uppsalas fortsatta utveckling, stärka företagsklimatet och attrahera investeringar? Vi söker nu två drivna och engagerad näringslivsutvecklare som vill arbeta operativt och strategiskt med utveckling och tillväxt. En tillsvidaretjänst (pensionsavgång) samt ett vikariat på 2 år (föräldraledighet).
Som näringslivsutvecklare är du en del av avdelningen Näringsliv och Destination på kommunledningskontoret. Avdelningens uppdrag är att tillsammans med kollegor inom Uppsala kommunkoncern skapa förutsättningar för vårt lokala näringsliv och ett starkt företagsklimat samt öka Uppsalas attraktionskraft. Vi arbetar med både strategiska och operativa insatser för att möjliggöra att nya företag skapas, att befintliga utvecklas samt att nya verksamheter attraheras och etableras i kommunen. Under varumärket Uppsala stärker vi Uppsala som plats att bo och leva, verka, etablera och investera i, samt plats att besöka.
Ditt uppdrag
Ditt uppdrag är varierat och i rollen samverkar du med många olika funktioner och verksamheter både internt inom kommunkoncernen och med externa samverkansparter. Arbetsvardagen är operativ, utåtriktad och proaktiv men innehåller även dokumentation och administration.
I rollen kommer du att:
• Vara i kontinuerlig dialog med Uppsalas lokala företag för att identifiera och proaktivt fånga upp nya behov samt informera om tjänster riktade till företag. Dialogen sker både uppsökande och vid behov, genom företagsbesök eller större mötesplatser som Uppsala möts. Du ansvarar för att dela kunskap och information vidare med kollegor i koncernen.
• Ta initiativ till, driva och följa upp utvecklingsarbete i nära samarbete mellan näringslivet och kollegor i kommunkoncernen. Arbetet utgår från näringslivsprogrammet och handlingsplanen för att utveckla Uppsalas attraktionskraft, kompetensförsörjning, innovations- och tillväxtkraft, företagsservice, markberedskap och infrastruktur samt upphandling.
• Ansvara för att leda och skriftligt dokumentera uppdrag, samarbeten och projekt med hög grad av samverkan för att stärka det lokala näringslivet i Uppsala.
Som näringslivsutvecklare har du en central roll i att bygga relationer och skapa möjligheter för näringslivet. Periodvis kan kvälls- och helgarbete förekomma för att möta företag och samarbetspartners vid rätt tillfällen. Varierande arbetsuppgifter inom näringsliv och destination kan förekomma.

Bakgrund
Vi letar efter dig som är intresserad av utveckling och aktivt vill arbeta för tillväxt och service tillsammans med näringslivet. Du har relevant högskoleutbildning, exempelvis inom teknik, samhällskunskap eller motsvarande. För uppdraget krävs erfarenhet både från arbete i kommunal verksamhet och från arbete där samarbete med många olika aktörer och kompetenser har varit centralt. Vi ser det som meriterande om du dessutom är van att leda projekt. Uppdraget kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Som person är du utvecklingsorienterad, driven och engagerad. Flexibilitet är ditt signum samtidigt som du arbetar strukturerat och är van att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du gillar att arbeta i team, har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du trivs i sammanhang där du får använda din goda förmåga att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Att göra skillnad för dem vi är till för, vårt näringsliv, är viktigt för dig.
Att arbeta med näringslivsfrågor är ett starkt prioriterat område för Uppsala kommunkoncern. Vi har en antagen handlingsplan för näringslivsprogrammet med tydliga mål för näringslivsutveckling, tillväxt och hållbarhet: Handlingsplan för näringslivsprogrammet 2024-2027 - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/publikationer/styrdokument/handlingsplan-for-naringslivsprogrammet-20242027/?utm_source=chatgpt.com) Ersättning
